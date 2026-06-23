Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Iran và Oman tuyên bố nghiên cứu chi phí dịch vụ tại eo biển Hormuz

Oman và Iran tuyên bố sẽ nghiên cứu việc quản lý trong tương lai đối với eo biển Hormuz cũng như việc thu phí đối với các dịch vụ được cung cấp, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền với tuyến đường biển này.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Iran và Oman tuyên bố nghiên cứu chi phí dịch vụ tại eo biển Hormuz
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran và Oman tuyên bố nghiên cứu chi phí dịch vụ tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Zelensky không dự Hội nghị tái thiết Ukraine tại Ba Lan.

Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran đồng ý cho phép thanh sát hạt nhân.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Hormuz #Mở cửa eo biển Hormuz #Xung đột eo biển Hormuz #tàu qua Hormuz #Đóng cửa eo biển Hormuz #Gia tăng căng thẳng eo biển Hormuz #Thay thế eo biển Hormuz #Căng thẳng Mỹ Iran tại Hormuz #Hòa bình và giải pháp eo biển Hormuz #Vai trò eo biển Hormuz #Sức ép Iran tại eo biển Hormuz #Xung đột Mỹ Iran tại Hormuz #Quyết định cho tàu Trung Quốc qua Hormuz #Chiến lược eo biển Hormuz #Thu phí eo biển Hormuz #Chiến thuật eo biển Hormuz #Tấn công tàu tại eo biển Hormuz #Vai trò của eo biển Hormuz trong an ninh năng lượng #Vùng kiểm soát Iran tại Eo biển Hormuz #eo biển Hormuz #An ninh eo biển Hormuz #Chính sách kiểm soát eo biển Hormuz #An ninh hàng hải và eo biển Hormuz #Hoạt động tàu qua Eo biển Hormuz #Chính sách đối ngoại Mỹ tại Eo biển Hormuz #An toàn tàu qua eo biển Hormuz

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Podcast mới nhất