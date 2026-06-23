Quảng Trị tập trung lực lượng khống chế các đám cháy lớn xảy ra ở rừng tràm

Chiều 23/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng và người dân nỗ lực khống chế các vụ cháy rừng lớn liên tiếp xảy ra tại xã Triệu Cơ và Vĩnh Định.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại khu vực rừng tràm ở các xã Vĩnh Định, Triệu Cơ xuất hiện đám cháy ở rừng tràm các điểm như: thôn 5, Phương An, thôn 34, Thượng Phú Phường (xã Triệu Cơ) và thôn Trà Trì Phú, Văn Vận (xã Vĩnh Định).

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện cùng với người dân khẩn trương triển khai biện pháp chữa cháy.

Trước diễn biến phức tạp của các đám cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã triển khai nhiều xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ, cùng hàng trăm người dân địa phương tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Các lực lượng tổ chức nhiều mũi, nhiều hướng, dàn trải lực lượng theo từng khu vực trọng điểm; liên tục mở đường băng cản lửa, triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại hiện trường, các lực lượng đang tổ chức nhiều mũi, nhiều hướng tấn công, dàn trải lực lượng theo từng khu vực trọng điểm; liên tục mở đường băng cản lửa, triển khai đội hình phun nước, sử dụng máy bơm chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận, xử lý các điểm cháy.

Hiện, thời tiết nắng nóng gay gắt, gió mạnh, địa hình đồi dốc, thực bì dày khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh, các lực lượng vẫn đang căng mình bám hiện trường, xuyên rừng tiếp cận các điểm cháy nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, đến khoảng 16 giờ 30 phút, đám cháy rừng tại khu vực thôn Văn Vận, Trà Trì Phú, xã Vĩnh Định cơ bản đã được khống chế, nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, tại xã Triệu Cơ, đám cháy vẫn đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của thời tiết khô nóng, gió mạnh và địa hình khó tiếp cận. Các lực lượng đang tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương khống chế hoàn toàn đám cháy.

Hiện công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng và người dân triển khai khẩn trương…/.

Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra cháy rừng trong thời điểm nắng nóng gay gắt Khoảng 50ha rừng chủ yếu là tràm, cỏ và thực bì đã bị cháy tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị.