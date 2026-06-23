TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu hơn 1 tấn tang vật

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ việc phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn xã Đông Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng Công an đã lần theo từng mắt xích, bóc gỡ thành công một đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, liên tuyến với quy mô lớn, bắt giữ 30 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật các loại.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 6/2026, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn và phát hiện 2 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác xác minh, lực lượng Công an nhận thấy đằng sau nhóm đối tượng này còn tồn tại một mạng lưới cung cấp ma túy, phương tiện và dụng cụ phục vụ hoạt động phạm tội với quy mô lớn.

Tang vật thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ những tài liệu, thông tin ban đầu thu thập được, lực lượng Công an tập trung rà soát, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu, từng bước làm rõ phương thức hoạt động, quy luật vận chuyển, cất giấu và tiêu thụ ma túy của các đối tượng.

Sau thời gian tập trung điều tra, truy xét, các mũi công tác đồng loạt triển khai, bắt giữ 30 đối tượng liên quan đến các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ gần 1 kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa chất ma túy; 2 ôtô, 5 xe môtô; 48 cân tiểu ly; 37 điện thoại di động; máy tính, ổ cứng dữ liệu, máy in, máy ép nhựa cùng nhiều tài sản, vật chứng khác.

Tang vật thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp tục mở rộng điều tra, các tổ công tác thu giữ hơn 12.000 bình, nỏ và ống thủy tinh các loại; khoảng 550kg túi nylon dùng để đóng gói ma túy; hơn 500 dụng cụ chuyên dùng để phân chia ma túy như xẻng xúc, kéo, dũa hợp kim, muỗng xúc cùng hàng trăm thùng carton phục vụ đóng gói, vận chuyển.

Theo cơ quan điều tra, kết quả xác minh cho thấy đây không chỉ là đường dây mua bán trái phép chất ma túy mà còn hình thành một mạng lưới cung cấp phương tiện, dụng cụ và các điều kiện phục vụ hoạt động phạm tội, từ nguồn cung ma túy, kho chứa, đóng gói, vận chuyển đến cung cấp dụng cụ phục vụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

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