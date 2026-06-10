Tây Ninh: Xây dựng thế trận toàn dân hướng tới mục tiêu không ma túy

Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, lợi dụng không gian mạng và các loại hình kinh doanh dịch vụ để che giấu hành vi phạm tội, Tây Ninh đang triển khai một trong những chiến dịch mạnh mẽ nhất từ trước đến nay

Chiến dịch cao điểm kéo dài 30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét, làm trong sạch địa bàn nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng “Tỉnh không ma túy” vào năm 2030.

Từ “điểm trung chuyển” tiềm ẩn đến cuộc tổng rà soát chưa từng có

Là địa phương có đường biên giới dài gần 369km tiếp giáp Campuchia, đồng thời là cửa ngõ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đông Nam Bộ, Tây Ninh luôn được xác định là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tội phạm và tệ nạn ma túy.

Những ngày cuối tháng 5/2026, qua công tác theo dõi, mật phục, lực lượng Công an đã kiểm tra một căn nhà cho thuê tại khu phố Thọ Cang, phường Long An; phát hiện 7 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy tất cả đều dương tính với Ketamine và MDMA. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét, làm trong sạch địa bàn do Công an tỉnh Tây Ninh triển khai từ ngày 20/5 đến 20/6/2026 trên phạm vi toàn tỉnh.

Những kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Tại phường Long An, đợt cao điểm được triển khai với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng.” Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã thực hiện 68 lượt kiểm tra tại các khu nhà trọ, rà soát hơn 1.050 nhân khẩu, test nhanh ma túy đối với 103 đối tượng nghi vấn, phát hiện 3 trường hợp dương tính.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Trương Trọng Hiếu (27 tuổi, trú Thành phố Hồ Chí Minh) vận chuyển trái phép qua khu vực biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với loại hình nhà cho thuê nguyên căn, 11/11 đối tượng nghi vấn được kiểm tra đều dương tính với ma túy. Đặc biệt, chỉ trong tuần đầu ra quân, Công an phường Long An đã triệt xóa thành công 3 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 14 đối tượng.

Trung tá Phạm Minh Trí, Phó Trưởng Công an phường Long An thông tin, các đối tượng thường lợi dụng sự khép kín của nhà thuê nguyên căn, phòng trọ hoặc căn hộ để tổ chức sử dụng ma túy tập thể. Vì vậy, công tác quản lý cư trú, kiểm tra lưu trú và phát hiện dấu hiệu bất thường từ cơ sở được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm.

Tại phường Tân Ninh, Thượng tá Trần Quang Nam - Trưởng Công an phường cho biết, chỉ sau 10 ngày triển khai cao điểm, lực lượng Công an đã kiểm tra 65 lượt nhà trọ, nhà cho thuê tháng; rà soát hơn 500 nhân khẩu; test nhanh 138 trường hợp nghi vấn và phát hiện 20 đối tượng dương tính với ma túy. Một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 6 đối tượng đã bị bắt quả tang tại một phòng trọ trên địa bàn.

Theo Trung tá Ngô Hoàng Dự, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng hiện nay không chỉ lợi dụng tuyến biên giới mà còn sử dụng không gian mạng để hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia.

Trong nội địa, các đối tượng thường thuê căn hộ, nhà trọ, nhà cho thuê ngắn ngày hoặc lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, khách sạn, nhà nghỉ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số đó, karaoke hiện là loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất. Các đối tượng thường móc nối với nhân viên hoặc người quản lý, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như bố trí lối đi riêng, lắp đặt camera cảnh giới, ngụy trang cơ sở không hoạt động để đối phó với cơ quan chức năng.

Xây dựng “thế trận toàn dân” hướng tới mục tiêu tỉnh không ma túy

Nếu đấu tranh, trấn áp là nhiệm vụ cấp bách thì phòng ngừa xã hội mới là giải pháp căn cơ, lâu dài để đẩy lùi ma túy. Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều chủ cơ sở kinh doanh lưu trú đã chủ động hợp tác, đề cao cảnh giác, trở thành “tai mắt” hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy.

Anh Nguyễn Anh Phương (32 tuổi), quản lý một khu nhà trọ tại phường Long An chia sẻ, để ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy, cơ sở luôn thực hiện nghiêm việc quản lý người thuê trọ ngay từ khâu tiếp nhận.

Mỗi trường hợp đến thuê phòng đều được yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cư trú, đồng thời cam kết không sử dụng ma túy, không tham gia cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trong quá trình quản lý, chủ cơ sở thường xuyên theo dõi tình hình sinh hoạt của người thuê, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường như tụ tập đông người, khách lạ ra, vào ban đêm hoặc các dấu hiệu nghi liên quan đến ma túy. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, cơ sở chủ động thông tin cho lực lượng Công an để phối hợp kiểm tra, xử lý.

Đáng chú ý, đợt cao điểm lần này không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ đấu tranh, bắt giữ tội phạm mà còn đặt trọng tâm vào việc rà soát toàn diện, xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và các đối tượng liên quan. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển hóa địa bàn, xây dựng xã, phường không ma túy.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Nhụt Xay Nhạ Lan (quốc tịch Lào), sinh ngày 06/11/1998 bị tạm giữ do vận chuyển hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả xây dựng xã, phường không ma túy làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là “phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa là trọng yếu, thường xuyên.” Trên cơ sở đó, các cấp, ngành tập trung thực hiện hiệu quả yêu cầu “3 giảm, 3 tăng”, gồm giảm nguồn cung, giảm nhu cầu, giảm tác hại của ma túy; tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cấp, ngành và tăng sức đề kháng của cộng đồng trước hiểm họa ma túy. Mục tiêu lớn hơn là xây dựng một cơ chế phòng ngừa bền vững, đưa trách nhiệm đến từng cấp, từng ngành, từng khu dân cư và từng người dân.

Trong đợt cao điểm, các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; kiểm soát chặt tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia; triệt xóa các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy; quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Đồng thời, lực lượng tăng cường kiểm soát hóa chất, tiền chất, khí N2O, thuốc hướng thần và các hoạt động kinh doanh có điều kiện nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm từ gốc.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, thực hiện rà soát chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình; chủ động nắm chắc di biến động của các loại đối tượng; tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật về ma túy.

“Kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, tụ điểm phức tạp mới phát sinh; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với tội phạm ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng,” Thiếu tướng Vũ Như Hà nhấn mạnh.

Từ thực tiễn triển khai đợt cao điểm có thể thấy, cuộc chiến chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự đồng thuận của nhân dân, Tây Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Tỉnh Tây Ninh không ma túy” vào năm 2030, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Quảng Trị: Bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam Hai đối tượng quốc tịch Lào gồm Chiu (sinh năm 2010) và Tia (sinh năm 2009) cùng trú tỉnh Savannakhet khai nhận vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

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