Lực lượng Hải quan bắt giữ 200 viên ma túy tổng hợp và 12.000 viên hồng phiến

Ngày 12/6, thông tin từ Cục Hải quan cho biết vào hồi 14 giờ 50 phút ngày 3/6, tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (thuộc Chi cục Hải quan khu vực VII) đã đồng chủ trì với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) cùng các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Và A Pó, sinh năm 1994, trú tại xã Sam Mứn, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện đối tượng mang theo một túi chứa 200 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, Và A Pó khai nhận số ma túy trên được mua về để sử dụng cá nhân. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Và A Pó khai nhận số ma túy trên được mua về để sử dụng cá nhân. (Ảnh: HQ/Vietnam+)

Một chuyên án khác, vào lúc 19 giờ 50 phút cùng ngày, tại địa bàn xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp chặt chẽ với Phòng PC04 (Công an tỉnh Quảng Trị) và Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tổ chức theo dõi, truy kích và khống chế thành công hai đối tượng mang quốc tịch Lào là Chiu (16 tuổi) và Tia (17 tuổi). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12.000 viên hồng phiến được cất giấu tinh vi trong hai gói ni lông trong suốt. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vận chuyển số ma túy này từ Lào vào Việt Nam để giao cho khách tại khu vực trước một quán cà phê trên địa bàn. Vụ việc hiện đã được bàn giao cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh công tác thu thập và phân tích thông tin nghiệp vụ để kịp thời triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.

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