Tây Ninh: Chủ động ngăn chặn tệ nạn ma túy, làm sạch địa bàn

Tây Ninh đang triển khai cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030. Công an tỉnh liên tục tổ chức kiểm tra đột xuất tại khu công nghiệp, bến bãi và những tuyến giao thông trọng điểm, kiên quyết xử lý vi phạm về ma túy theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" để xây dựng một tỉnh Tây Ninh không ma túy.

Rạng sáng 12/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an phường Ninh Thạnh phối hợp tổ chức tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, tập trung vào xe đưa đón công nhân ra vào Khu công nghiệp Chà Là (phường Ninh Thạnh).

Mục tiêu là chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện; giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, bảo vệ an toàn cho công nhân và người tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe đưa đón khách tuyến cố định trên địa bàn phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Các trường hợp vi phạm nếu bị phát hiện sẽ bị lập hồ sơ xử lý nghiêm, đình chỉ ngay quyền điều khiển phương tiện, thông báo đến đơn vị chủ quản để có biện pháp xử lý tiếp theo.

Thiếu tá Nguyễn Thái Hiếu, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, ngoài việc kiểm tra giấy phép lái xe, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy đối với tài xế điều khiển xe đưa đón công nhân bởi các xe này thường chở số lượng lớn hành khách.

Chỉ cần một tài xế thiếu tỉnh táo do sử dụng ma túy cũng có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất của việc kiểm tra là phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn cho chính tài xế và những người ngồi phía sau tay lái.

Thời gian tới, Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với công an cấp xã kiểm tra tại các bến bãi, điểm tập kết xe khách, xe đầu kéo, xe tải, xe kinh doanh vận tải hàng hóa; đồng thời tăng cường phát hiện, test nhanh đối với trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Hoạt động kiểm tra được triển khai từ sáng sớm tại khu vực Khu công nghiệp Chà Là nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Thượng tá Nguyễn Thanh Sang, Trưởng Công an phường Ninh Thạnh thông tin, qua đợt kiểm tra, lực lượng chức năng đã rà soát, test nhanh ma túy đối với hàng trăm đối tượng trên địa bàn nhằm thiết thực nhằm lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, góp phần xây dựng xã hội không ma túy.

Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư; rà soát các cơ sở lưu trú, khu nhà trọ, nhà cho thuê nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội về ma túy.

Người dân, tài xế và công nhân đều đồng tình với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa (42 tuổi, ngụ khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh), là lái xe đưa đón công nhân tại Khu công nghiệp Chà Là.

Anh Nghĩa hoàn toàn ủng hộ việc kiểm tra ngẫu nhiên đối với tài xế bởi người sử dụng ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện rất dễ rơi vào trạng thái mất tỉnh táo, gây ảo giác, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhiều người.

Anh Trần Văn Quốc (39 tuổi, ngụ ấp Ninh Hòa, xã Dương Minh Châu) cũng là tài xế đưa đón công nhân. Công việc của anh bắt đầu từ 4 giờ sáng mỗi ngày, đón công nhân từ các địa phương về khu công nghiệp. Anh Quốc chia sẻ, việc kiểm tra bất ngờ như thế này rất hữu ích, giúp tài xế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chủ quan, không sử dụng chất kích thích khi lái xe.

Đợt kiểm tra chuyên đề đối với tài xế xe đưa rước công nhân là một trong những giải pháp của Công an tỉnh Tây Ninh nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Là người có nhiều năm cầm lái, ông Đặng Nhân Phước (56 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình, xã Châu Thành) cho rằng, lực lượng chức năng phải thường xuyên làm quyết liệt để hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo tính mạng cho người dân. Nhiều công nhân mong muốn hoạt động kiểm tra ma túy với tài xế được thực hiện thường xuyên hơn.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, sau 19 ngày triển khai cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét, làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện 297 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 623 đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh ma túy đối với 8.411 trường hợp, phát hiện 1.631 trường hợp dương tính với chất ma túy…

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sự đồng thuận của người dân và ý thức tự giác của mỗi người cầm lái, những chuyến xe đưa đón công nhân sẽ an toàn hơn và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy./.

Tây Ninh: Xây dựng thế trận toàn dân hướng tới mục tiêu không ma túy Tỉnh Tây Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Tỉnh Tây Ninh không ma túy” vào năm 2030, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

​