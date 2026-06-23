Ngân hàng Mỹ bảo lãnh hơn 2,9 tỷ USD cho Vietnam Airlines mua 50 tàu bay

Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Hãng đã nhận cam kết bảo lãnh sơ bộ từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) với hạn mức bảo lãnh tối đa hơn 2,9 tỷ USD cho khoản vay của dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8.

“Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình thu xếp nguồn vốn cho dự án, tạo nền tảng thuận lợi để Hãng tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng quốc tế và triển khai chiến lược phát triển đội bay trong dài hạn,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Theo đó, cam kết bảo lãnh sơ bộ của EXIM giúp Vietnam Airlines nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh, đồng thời đa dạng hóa các kênh huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư trọng điểm. Đến nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được EXIM cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các khoản vay mua tàu bay, bao gồm các dự án đầu tư đội bay Boeing 777 và Boeing 787 Dreamliner trước đây.

Phía Vietnam Airlines đánh giá việc tiếp tục nhận được cam kết bảo lãnh sơ bộ cho dự án 50 tàu Boeing 737 MAX 8 không chỉ phản ánh năng lực tài chính, uy tín và triển vọng phát triển của Vietnam Airlines, mà còn khẳng định sự tin tưởng của Chính phủ và các định chế tài chính Hoa Kỳ đối với chiến lược phát triển dài hạn của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8 tại Washington D.C. (Hoa Kỳ). Theo kế hoạch, các tàu bay này sẽ được bàn giao cho Vietnam Airlines trong giai đoạn 2030-2032.

Dòng tàu bay Boeing 737 MAX 8 dự kiến phục vụ trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của hành khách và nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong khu vực. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển dài hạn của Vietnam Airlines nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, hướng tới tổng lưu lượng vận chuyển khoảng 168 triệu lượt hành khách và hơn 2,25 triệu tấn hàng hóa.

Bên cạnh việc hỗ trợ dự án đầu tư 50 tàu bay Boeing 737 MAX 8, EXIM cũng bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng Vietnam Airlines trong việc nghiên cứu các giải pháp tài chính cho những dự án chiến lược khác có sử dụng hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ, như động cơ tàu bay, đầu tư cơ sở bảo dưỡng sửa chữa tàu bay (MRO) và các lĩnh vực liên quan.

Để bảo đảm nguồn lực cho các dự án đầu tư quy mô lớn, Vietnam Airlines đang tích cực làm việc với các ngân hàng trong nước và các tổ chức tài chính quốc tế để xây dựng cấu trúc tài trợ vốn phù hợp, tối ưu hiệu quả đầu tư và tăng cường năng lực quản trị rủi ro tài chính./.

Vietnam Airlines và biểu tượng hoa sen: Hành trình văn hóa Việt trên bầu trời Với Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Bông Sen Vàng không đơn thuần là một logo nhận diện mà còn là cách kể câu chuyện về Việt Nam với hành khách từ khắp nơi trên thế giới.