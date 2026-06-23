Sắp có đoàn tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sỹ giữa Hà Nội và Ninh Bình

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đoàn tàu chuyên dụng mang số hiệu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần giữa Hà Nội-Phủ Lý nhằm đưa đón cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào ngày 26/6 tới.

Cụ thể, tàu tổ chức đón, trả khách tại 3 ga cố định bao gồm: ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình).

Tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Sau khi xuống ga Phủ Lý, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe ôtô trung chuyển đưa đón thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để bắt đầu ca làm việc. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30.

Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày vận hành chính thức 26/6 sắp tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương hoàn thiện phương án khai thác, rà soát phương tiện cũng như bố trí nhân lực.

Các đơn vị quản lý hạ tầng hiện đang gấp rút kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường sắt, rà soát kỹ lưỡng các vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ dọc tuyến Hà Nội-Phủ Lý.

Ngoài ra, các ga Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý cũng đang hoàn tất công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực đón trả khách và bãi gửi xe chuyên dụng nhằm mang lại sự tiện lợi, an tâm tối đa cho đội ngũ y bác sỹ./.

Hành khách đi tàu tự làm thủ tục đổi vé trực tuyến mà không cần ra ga Thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách giờ đây có thể thao tác nhanh chóng, thuận tiện nhờ việc triển khai thủ tục đổi vé trực tuyến của ngành Đường sắt.