Hà Nội: Từ 1/7, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá

Ngày 23/6, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội đang phát hành và thực hiện đổi toàn bộ thẻ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khách hàng đăng ký sử dụng và gia hạn (mua vé) thẻ vé giao thông sẽ sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Kể từ ngày 1/7, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, tất cả các thẻ vé điện tử (thẻ ảo và thẻ vật lý) đã được phát hành và đang lưu hành trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng trên toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Thẻ miễn phí (thẻ nhựa không gắn chip) tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/7. Từ ngày 1/8 thẻ miễn phí (thẻ nhựa không gắn chip) không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Đối tượng miễn phí là người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ ảo (thẻ phi vật lý) khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá. Ngoài ra, các đối tượng miễn phí là người có công, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo sử dụng thẻ ảo (thẻ phi vật lý) hoặc có thể đăng ký phát hành thẻ vật lý có gắn chip để sử dụng khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá.

Về quy trình đăng ký làm thẻ vé giao thông điện tử, khách hàng có nhu cầu đăng ký mới, đổi vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông có thể đăng ký online qua Website: https://vedientuonline.com.vn” hoặc tải APP “Thẻ vé giao thông HN” để sử dụng thẻ vé giao thông ảo. Điểm đổi thẻ trực tiếp tại Số 01 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Hà Nội. Toàn bộ thẻ vé điện tử được kiểm soát trên thiết bị kiểm soát gắn trên phương tiện xe buýt.

Quy trình kiểm soát vé như sau: Đối với khách hàng mua vé lượt thanh toán bằng tiền mặt, khi hành khách lên xe, nhân viên phục vụ thực hiện bán vé lượt từ thiết bị, bấm nút “Vé lượt.” Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến, hiển thị số tiền trên thiết bị. Nhân viên phục vụ thực hiện in vé, giao vé và thu tiền mặt trực tiếp từ hành khách. Hành khách giữ vé trong suốt hành trình di chuyển.

Đối với khách hàng mua vé lượt thanh toán bằng thẻ vé giao thông ảo (Tài khoản giao thông) trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý (thẻ lưu giá trị đã được nạp tiền) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên.

Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến và trừ (tạm giữ) số tiền trên.

Tại cửa xuống, khi xuống, hành khách thực hiện chạm/quét lại thẻ hoặc quét mã QR ứng dụng qua đầu đọc của Thiết bị kiểm soát tại cửa xuống. Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền theo cự ly di chuyển của khách và thực hiện hoàn tiền cho khách (nếu thừa).

Trường hợp hành khách không thực hiện chạm/quét lại thẻ hoặc quét mã QR ứng dụng qua đầu đọc của Thiết bị kiểm soát tại cửa xuống thì hệ thống tự động ghi nhận cự ly di chuyển của khách đến hết điểm cuối của tuyến (bằng đúng số tiền đã tạm giữ).

Đối với hành khách dùng vé theo thời gian (vé ngày/tuần/tháng), tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý (thẻ lưu giá trị đã được nạp tiền) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên. Hệ thống tự động kiểm tra thời hạn và xác thực tính hợp lệ của thẻ trước khi vào xe.

Trường hợp thẻ hợp lệ, thiết bị kiểm soát trên xe sẽ phát thông báo là “Thẻ hợp lệ xin mời đi qua.” Trường hợp không hợp lệ, thiết bị kiểm soát sẽ phát thông báo tùy theo từng trường hợp như: Thẻ chưa gia hạn; Thẻ không đúng tuyến; Thẻ đã bị khóa; Thẻ đã bị vô hiệu hóa; Thẻ không hợp lệ (cho các trường hợp còn lại).

Tại cửa xuống, hành khách thực hiện chạm thẻ hoặc quét mã ứng dụng tại thiết bị kiểm soát cửa xuống để hệ thống ghi nhận lịch sử chuyến đi, phục vụ công tác thống kê mật độ hành khách và phân bổ doanh thu liên tuyến.

Đối với hành khách thuộc đối tượng miễn phí: Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sử dụng thẻ vé giao thông ảo hoặc sử dụng căn cước công dân để kiểm soát. Đối với các đối tượng miễn phí là người có công, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo sử dụng thẻ ảo (thẻ phi vật lý) hoặc thẻ điện tử vật lý để kiểm soát.

Tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm căn cước công dân, thẻ vật lý hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng vào đầu đọc của thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên. Tại cửa xuống, hành khách thực hiện chạm căn cước công dân, thẻ vật lý hoặc quét mã QR trong ứng dụng tại thiết bị kiểm soát cửa xuống để hệ thống ghi nhận lịch sử chuyến đi, phục vụ công tác thống kê mật độ hành khách.

Cũng theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, Thẻ vé giao thông ảo (tài khoản giao thông) là phiên bản thẻ số định danh được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng di động "Thẻ vé giao thông HN." Hình thức hiển thị định dạng mã QR động kết hợp công nghệ xác thực thời gian và chữ ký số bảo mật, hiển thị trực quan trên màn hình điện thoại thông minh của hành khách.

Về tiêu chuẩn bảo mật, áp dụng hệ thống mã hóa mạnh mẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản. Mã QR được làm mới liên tục với cơ chế đếm ngược thay đổi mỗi 30 giây, ngăn chặn hoàn toàn các hành vi sao chép, chụp ảnh màn hình hoặc gian lận vé.

Thẻ vé giao thông điện tử ảo có thể sử dụng linh hoạt theo hình thức vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng, vé tháng dài hạn) và vé lượt khi hành khách nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc liên kết với tài khoản ngân hàng để sử dụng.

Đối với Thẻ vé giao thông vật lý là thẻ thông minh có chip ở bên trong, có thể sử dụng linh hoạt theo hình thức vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng, vé tháng dài hạn) và vé lượt khi hành khách nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc liên kết với tài khoản ngân hàng để sử dụng./.

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