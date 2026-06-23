Đẩy nhanh tiến độ sân bay Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng

Sau hai tháng triển khai xây dựng, dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng đã được triển khai nhiều hạng mục.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo yêu cầu đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa công trình vào hoạt động trong năm 2027.

Theo báo cáo của đơn vị thi công, tính đến ngày 22/6 đã hoàn thành việc khoan địa chất tại khu vực xây dựng nhà ga. Hiện các đơn vị thi công đang huy động máy móc để san lấp mặt bằng, ép cọc khu vực nhà ga và đài kiểm soát không lưu, triển khai xây dựng tường rào, đường công vụ.

Trong giai đoạn cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2026, đơn vị thi công sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các mốc thi công theo kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã có chỉ đạo nhà thầu và đơn vị thi công huy động đầy đủ nhân lực, vật lực theo đúng cam kết để triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án đúng hoặc sớm hơn thời gian đã cam kết. Phấn đấu đến cuối năm 2027 công trình có thể đưa vào hoạt động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan và phường Mũi Né tiếp tục bám sát kế hoạch, nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Cảng hàng không Phan Thiết được thiết kế là sân bay lưỡng dụng, gồm phần quân sự và dân dụng. Hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025.

Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030, tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng.

Dự án có diện tích đất sử dụng là 75 ha gồm sân đỗ máy bay; đường lăn; công trình kiểm soát không lưu, dẫn đường trên không và trên mặt đất; tháp kiểm soát không lưu; nhà điều hành, nhà ga hành khách…

Theo đánh giá của các doanh nghiệp du lịch ven biển Lâm Đồng, trong bối cảnh lượng khách du lịch nội tỉnh, doanh nhân và khách công vụ được dự báo tăng nhanh, đặc biệt khi du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch sinh thái cao nguyên được quy hoạch kết nối cùng phát triển, việc đẩy nhanh tiến độ đưa sân bay Phan Thiết vào hoạt động sẽ mở ra một không gian kinh tế-du lịch liên vùng rộng lớn.

Sự phát triển của sân bay cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ liên quan, thu hút nhiều nhà đầu tư, thúc đẩy các hoạt động thương mại…, từ đó tạo ra hàng nghìn việc làm mới, cải thiện đời sống người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực phía Đông của tỉnh phát triển mạnh./.

Thông tin về Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết vừa khởi công Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030.