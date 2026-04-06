TP Hồ Chí Minh dự kiến miễn vé cho người dân trên 135 tuyến xe buýt

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ miễn phí vé của 135 tuyến xe buýt trên địa bàn cho người dân từ đầu tháng 5.

Nội dung vừa được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban Nhân dân Thành phố đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đây là nhiệm vụ được triển khai sau ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tại Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 1/4 vừa qua.

Nghị quyết hướng tới hỗ trợ cho người sử dụng xe buýt trên địa bàn, giảm bớt một phần kinh phí đi lại của người dân trong điều kiện giá nhiên liệu tăng cao; góp phần thu hút người dân thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ trên 135 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 109 tuyến xe buýt trợ giá và 26 tuyến không trợ giá.

Đối tượng áp dụng là người sử dụng phương tiện xe buýt và các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện cung cấp dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn.

Nghị quyết dự kiến trình Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua trong tháng 4/2026, tổng kinh phí miễn vé khoảng 930 tỷ đồng cho 8 tháng còn lại của năm 2026 (tính từ tháng 5).

Cụ thể, kinh phí thực hiện miễn vé trên 109 tuyến xe buýt được trợ giá khoảng 627 tỷ đồng và 26 tuyến không trợ giá khoảng 303 tỷ đồng. Tất cả đều từ nguồn ngân sách.

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có 180 tuyến xe buýt, với 109 tuyến xe buýt trợ giá và 71 tuyến xe buýt không trợ giá; với 42 đơn vị vận tải tham gia. Trong số các tuyến không trợ giá, có 49 tuyến xe buýt nội tỉnh (26 tuyến xe buýt phổ thông, 18 tuyến kết nối sân bay, 5 tuyến xe 2 tầng) và 22 tuyến xe buýt liên tỉnh. Sản lượng hành khách trung bình 270.000 lượt mỗi ngày.

Hiện Thành phố có 2.432 phương tiện đang hoạt động trên các tuyến xe buýt; trong đó có 1.185 xe buýt điện và 153 xe buýt sử dụng khí CNG (chiếm khoảng 55% đoàn phương tiện), 8 trạm sạc xe buýt điện với 153 trụ sạc và 4 trạm nạp khí CNG).

Năm 2026, ngân sách giao để thực hiện hỗ trợ hoạt động 109 tuyến xe buýt trợ giá là 1.334 tỷ đồng.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chính sách trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, trong đó miễn tiền vé xe buýt đối với trẻ em dưới 6 tuổi; người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng./.

