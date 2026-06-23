Tây Ninh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong

Ngày 23/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 4 giờ 30 ngày 23/6, tại đường tỉnh 822 thuộc ấp Tân Mỹ (xã Hậu Nghĩa) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô tải biển kiểm soát 50H-168.16 do ông T.N.Q (sinh năm 1991, thường trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển và xe môtô biển kiểm soát 62AA-316.64 chở 3 người. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển xe môtô.

Ba người có mặt trên xe môtô gồm anh L.M.T (sinh năm 2000, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa), N.T.P (sinh năm 2012, ngụ ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa) và L.T.N. (sinh năm 2009, ngụ ấp An Định, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Vụ tai nạn làm cả 3 người đi trên xe môtô tử vong tại chỗ; các phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tại địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan; tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cả ba người đi trên xe môtô đều có sử dụng rượu bia. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Hưng Yên: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương trích xuất camera hành trình, xác định danh tính hai nạn nhân tử vong và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.