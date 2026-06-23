Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ Dự án đường hai bên bờ sông Bảo Định

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất sử dụng 19 nền tại Khu tái định cư Đạo Thạnh (khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh) để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 726 tỷ đồng. Dự án đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho và Mỹ Phong.

Dự án gồm tuyến đường giao thông dọc hai bờ sông dài gần 10km, kết hợp xây dựng tuyến kè bê tông cốt thép dự ứng lực bảo vệ bờ sông dài hơn 10km. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng, xây dựng 3 công viên và tăng cường mảng xanh dọc tuyến nhằm cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

Hiện dự án đang triển khai 3 gói thầu xây lắp với tổng giá trị hơn 820 tỷ đồng; trong đó, gói thầu phân đoạn 1 và phân đoạn 2 đã đạt tiến độ trên 90%. Riêng gói thầu phân đoạn 4 đạt hơn 40,8% khối lượng thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp một số khó khăn. Đến ngày 16/6, tại phân đoạn 1 còn 2 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Đối với phân đoạn 4 phía bờ Bắc, phường Mỹ Phong đã hoàn tất bàn giao mặt bằng cho toàn bộ 26 trường hợp bị ảnh hưởng; phường Mỹ Tho bàn giao 37/60 trường hợp và phường Đạo Thạnh bàn giao 86/114 trường hợp.

Ở phía bờ Nam, đoạn từ tiếp giáp gói thầu phân đoạn 2 đến rạch Khương Hữu đã bàn giao mặt bằng đạt 100%; đoạn từ rạch Khương Hữu đến cầu Thạnh Trị dài 263m đã bàn giao mặt bằng cho 12/29 trường hợp bị ảnh hưởng.

Ngày 17/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương sử dụng 19 nền tại Khu tái định cư Đạo Thạnh do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh rà soát, bố trí đúng đối tượng theo quy định.

Theo Ban Quản lý dự án, sau khi hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, các đơn vị liên quan sẽ triển khai di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện và viễn thông, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại nhằm sớm hoàn thành dự án, góp phần chỉnh trang đô thị, tăng cường kết nối giao thông và phát huy giá trị cảnh quan dọc sông Bảo Định./.

Đồng Tháp: Quốc lộ 30 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng giao thương vùng biên Quốc lộ 30 đoạn qua ấp Gò Da hư hỏng, bụi mù vào mùa nắng và lầy lội trong mùa mưa, gây trở ngại cho lưu thông hàng hóa qua khu vực cửa khẩu, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.