Thử nghiệm hệ thống 'săn' UAV xâm nhập trái phép tại sân bay Đà Nẵng

Từ ngày 23-28/6/2026, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chính thức triển khai thử nghiệm hệ thống giám sát phương tiện bay không người lái (UAV, flycam). Hệ thống giám sát có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu tự động, nhằm đối phó với tình trạng thiết bị bay không người lái liên tục uy hiếp an toàn bay.

Thiết bị được lắp đặt tại Nhà điều hành Cảng với các chức năng trọng tâm là phát hiện, nhận dạng và theo dõi mọi vật thể bay không người lái hoạt động trong phạm vi khu vực sân bay.

Thông qua đợt thử nghiệm này, cơ quan quản lý sẽ đánh giá chi tiết về độ chính xác, phạm vi phát hiện cũng như khả năng bám đuổi mục tiêu của công nghệ mới. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn tĩnh không cho cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Trung.

Việc triển khai thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh sự cố, vụ việc an toàn hàng không xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vẫn ở mức cao. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực sân bay Đà Nẵng, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay.

Đầu năm 2026, nhiều trường hợp flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay và hành lang cất, hạ cánh đã buộc các chuyến bay phải điều chỉnh hoạt động để bảo đảm an toàn, gây ảnh hưởng đến lịch khai thác tại sân bay.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 của Tổ công tác An toàn đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho thấy, tình hình hoạt động trái phép thiết bị bay không người lái vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn hoạt động bay.

Ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Tổ trưởng Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh nhấn mạnh: An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không. Các đơn vị, cá nhân chủ động nhận diện mối nguy, báo cáo sự cố, sự vụ và các nguy cơ tiềm ẩn nhằm phòng ngừa tai nạn, sự cố có thể xảy ra.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp khác như đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không cho người dân và du khách nắm bắt các quy định về an toàn tĩnh không.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng kiến nghị các lực lượng Quân đội, Công an tăng cường công tác kiểm tra, giám sát địa bàn để phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời ngăn chặn các hành vi hoạt động trái phép thiết bị bay không người lái (UAV, Drone, Flycam), chiếu tia laser, thả bóng bay và các nguồn sáng công suất lớn ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.

Trong thời gian tới, áp lực bảo đảm an toàn tại sân bay Đà Nẵng ngày càng tăng khi cảng thực hiện các dự án nâng cấp, sửa chữa và mở rộng kết cấu hạ tầng khu bay.

Đồng thời, những diễn biến bất thường của thời tiết do hiện tượng El Niño cũng được dự báo sẽ gây thêm khó khăn cho công tác điều hành bay.

Việc thử nghiệm thành công hệ thống giám sát UAV được kỳ vọng giúp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chủ động hơn trong việc quản lý vùng trời, bảo đảm các chuyến bay đi và đến luôn được thông suốt và an toàn./.