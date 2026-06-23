Tuyên Quang tạm dừng lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo

Chiều 23/6, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy (Tuyên Quang) thông tin, sáng cùng ngày, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 22C-303.26 lưu thông qua cầu treo Vĩnh Hảo, thôn Thọ Quang, xã Vĩnh Tuy khiến dây cầu treo bị đứt, một phần mặt cầu bị nghiêng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực cầu treo.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường kiểm tra, tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, bố trí lực lượng ứng trực bảo vệ 24/24 giờ để bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Căn cứ hiện trạng cầu treo có thể gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy đã quyết định tạm dừng lưu thông qua cầu và khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Cầu treo Vĩnh Hảo (Tuyên Quang) bị nghiêng, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời, đề nghị người dân các thôn Thống Nhất, Khuổi Mù, Đồng Ngần và các hộ dân thường xuyên qua lại khu vực tuyệt đối không di chuyển qua cầu dưới mọi hình thức cho đến khi có thông báo mới; không tụ tập, đứng xem hoặc di chuyển lên khu vực cầu; phụ huynh nhắc nhở trẻ em không tự ý đến khu vực cầu để vui chơi, hiếu kỳ xem hiện trường.

Các trưởng thôn, tổ tự quản, các đoàn thể và nhân dân phối hợp thông báo rộng rãi để mọi người dân biết và thực hiện (không cố tình vượt qua hàng rào chắn, biển cảnh báo cấm, hoặc dây giăng của lực lượng chức năng).

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiện trạng công trình và thông tin kịp thời đến nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Được biết, cầu treo Vĩnh Hảo được xây dựng năm 2010 và đưa vào sử dụng năm 2011. Cầu có chiều dài 102m, rộng 3m, tải trọng thiết kế 10 tấn và là một trong những cầu treo có tải trọng lớn của tỉnh Hà Giang (cũ)./.

Cận cảnh người dân liều mình đi lại trên cầu treo bị hư hỏng nặng Cầu treo Khe Hóp, ở xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai là cây cầu độc đạo duy nhất của hơn 300 hộ dân bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho người dân khi qua cầu.