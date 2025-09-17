Quảng Ngãi: Cầu treo miễn phí cho người dân vùng khó khăn

Đây là cây cầu treo bắc qua suối Đăk Mĩ, thuộc thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pek, tỉnh Quảng Ngãi đang được Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei phối hợp với các mạnh thường quân, các đơn vị thiện nguyện trên khắp cả nước tiến hành nghiên cứu, thiết kế và xây dựng.

Cây cầu nằm cạnh cây cầu treo cũ đã hư hỏng, có chiều dài 55m, tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Phần lớn số tiền được Câu lạc bộ quyên góp từ các mạnh thường quân, còn bà con nhân dân góp ngày công lao động. Dự kiến, cây cầu sẽ khánh thành vào cuối tháng 9./.