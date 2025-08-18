Nguy hiểm rình rập từ những cây cầu treo xuống cấp ở Quảng Trị

Nhiều cầu treo dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ở Quảng Trị, gây nguy cơ mất an toàn cho hàng nghìn người dân hàng ngày, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Nhiều cây cầu treo dân sinh ở Quảng Trị đã quá niên hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng, hằng ngày, hàng nghìn lượt người dân vẫn phải qua lại trên những cây cầu này. Khi mùa mưa bão đang đến gần, nỗi lo về sự an toàn lại càng thường trực trong lòng bà con.

Cây cầu treo nối Tổ dân phố 3 với tổ dân phố Đồng Tân, xã Đồng Lê, được xây dựng từ năm 1997. Sau hơn 27 năm, mặt cầu gỗ cong vênh, nhiều tấm ván mục nát. Dây cáp, lan can han gỉ, mối nối sờn yếu. Nhưng đây vẫn là con đường chính của gần 200 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu./.