Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước và niềm tin của nhân dân.

Tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý trong chiều 23/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc hệ trọng liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Đảng, tương lai của đất nước và niềm tin của nhân dân; làm tốt quy hoạch hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng trong ngày mai./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Khắc phục nhận thức lệch lạc, coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ.