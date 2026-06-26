Khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao

Sáng 26/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Jeff Place, Giám đốc chuỗi cung ứng Tập đoàn Coherent (Hoa Kỳ), nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng ông Jeff Place sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Coherent đối với quá trình phát triển ngành công nghệ cao của Việt Nam trong hơn 20 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện quang học, vật liệu bán dẫn, kính quang học kỹ thuật cao và các giải pháp laser phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu...

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có hàm lượng công nghệ cao, năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nguồn nhân lực và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam đang thúc đẩy phát triển hệ sinh thái theo hướng từng bước tham gia sâu hơn vào các công đoạn thiết kế, đóng gói, kiểm thử, sản xuất vật liệu, linh kiện, thiết bị, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với đó, Việt Nam định hướng hình thành các hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, điện tử và công nghệ cao tại những địa phương có lợi thế về hạ tầng công nghiệp, logistics, nguồn nhân lực và khả năng kết nối chuỗi cung ứng; phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cung ứng vật liệu, linh kiện và từng bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi giá trị công nghệ cao.

Phó Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam khuyến khích phát triển các dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của từng địa phương.

Đánh giá cao những chia sẻ của lãnh đạo Tập đoàn Coherent, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó hợp tác về kinh tế, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và chuyển đổi số là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong các ngành công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Về phía Tập đoàn Coherent, ông Jeff Place cho biết tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam khoảng 25 năm và xây dựng được các cơ sở sản xuất có chất lượng thuộc nhóm tốt nhất trong hệ thống toàn cầu của tập đoàn. Tập đoàn Coherent mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, chia sẻ thành quả phát triển thông qua mở rộng đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ sinh thái bán dẫn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các đại biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông Jeff Place cho biết Tập đoàn Coherent là một trong những doanh nghiệp có thế mạnh nổi bật khi làm chủ toàn bộ chuỗi cung ứng, từ vật liệu đầu vào, thiết bị sản xuất đến các hệ thống và sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ thị trường toàn cầu. Chính vì vậy, doanh nghiệp mong muốn cùng Việt Nam phát triển một hệ sinh thái mà các bên đều có thể hưởng lợi và phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Coherent cũng chú trọng nghiên cứu và phát triển công nghệ. Tập đoàn đang hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam không chỉ trong đào tạo nguồn nhân lực mà còn trong nghiên cứu các công nghệ mới nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực của ngành công nghiệp bán dẫn.

Ông Jeff Place khẳng định Coherent tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng trong nhiều năm qua.

Tập đoàn có kế hoạch phát triển dài hạn tại Việt Nam và mong muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển 10 năm, góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu./.

Thúc đẩy hợp tác hạ tầng, logistics giữa Việt Nam và doanh nghiệp Hoa Kỳ Đại diện các doanh nghiệp vận tải như FedEx, Atlas Air Worldwide và UPS cho biết dự kiến sẽ đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hiện diện tại Việt Nam, hướng tới phát triển hoạt động vận tải hàng hóa, logistics.