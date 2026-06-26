Rạng sáng 26/6, một vụ cháy xảy ra tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh), khiến nữ chủ quán tử vong.

Bản tin 60s ngày 26/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Cháy quán cà phê lúc rạng sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh, nữ chủ quán tử vong.

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