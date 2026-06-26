Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với 1.000 giường bệnh chính thức hoạt động

Từ hôm nay (26/6), Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với quy mô 1.000 giường bệnh chính thức hoạt động.

Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay bệnh viện với hệ thống thiết bị y tế hiện đại, gần 1.300 cán bộ nhân viên y tế sẵn sàng thăm khám cho hàng nghìn lượt người bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là một trong những bệnh viện hiện đại nhất hiện nay với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang, hiện đại; các hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến.

Về trang thiết bị, cơ sở Ninh Bình được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ với cơ sở Hà Nội, cho phép triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các trung tâm y khoa lớn trong khu vực.

Ngay từ giai đoạn đầu, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai đồng bộ các chuyên ngành mũi nhọn, thế mạnh truyền thống của Bệnh viện như: cấp cứu và hồi sức tích cực; tim mạch; đột quỵ; ung bướu; thần kinh; hô hấp; nội tiết; tiêu hóa; chẩn đoán hình ảnh; xét nghiệm; phẫu thuật chuyên sâu và nhiều chuyên ngành khác.

Tại cơ sở Ninh Bình, bệnh viện sẽ triển khai hệ thống quản trị thông minh, kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết cơ sở Ninh Bình không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là môi trường để triển khai các chuẩn mực quản trị tiên tiến. Vì vậy, Bệnh viện đang tích cực chuẩn bị để từng bước áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Hiện nay Bệnh Bạch Mai cơ sở Hà Nội tiếp nhận trung bình khoảng 7.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày và điều trị nội trú cho khoảng 4.500 người bệnh, trong đó khoảng 30-35% người bệnh đến từ Ninh Bình và các địa phương lân cận.

Trên cơ sở số liệu này, Bệnh viện Bạch Mai đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cơ sở Ninh Bình sẵn sàng đáp ứng ngay từ 2.100-2.500 lượt khám mỗi ngày, thậm chí cao hơn khi có nhu cầu thực tế.

Nhân dịp đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai sẽ phối hợp với tỉnh Ninh Bình triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị cho khoảng 5.000 người thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh từ ngày 26/6 - 2/7. Danh sách các đối tượng được khám sẽ có trên cơ sở đề xuất từ các cấp chính quyền địa phương./.

Cơ chế đặc thù đưa 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; được chuyển mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.