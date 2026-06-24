Ứng dụng cá thể hóa điều trị - chìa khóa nâng cao hiệu quả điều trị ung thư

Bệnh viện K thông tin, các bác sỹ Khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ vừa thực hiện hai ca phẫu thuật nội soi robot cho người bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm. Đáng chú ý, mỗi người bệnh lại được lựa chọn một chiến lược điều trị khác nhau, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố.

Tiến sỹ Đào Văn Tú - Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ cho biết, xu hướng phát triển của điều trị ung thư hiện nay là cá thể hóa và điều trị đa mô thức. Trong đó, quyết định điều trị không dựa trên một kỹ thuật cụ thể mà dựa trên việc phối hợp các nguồn lực chuyên môn nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu và chất lượng sống tốt nhất cho người bệnh.

Hiện nay, sự phát triển của ngoại khoa ung thư hiện đại không chỉ nằm ở công nghệ mới mà còn ở khả năng lựa chọn đúng mức độ điều trị cho từng người bệnh nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị và chất lượng sống lâu dài.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm ứng dụng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Bệnh nhân Đ.T.T. (41 tuổi), đã có hai con, được phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn tại chỗ trong một lần khám phụ khoa định kỳ. Tổn thương còn khu trú tại cổ tử cung, diện tổn thương rộng nhưng chưa có dấu hiệu xâm lấn.

Các bác sỹ xác định mục tiêu điều trị cho bệnh nhân T. không chỉ điều trị khỏi bệnh mà còn hồi phục nhanh sau phẫu thuật để sớm trở lại công việc và sinh hoạt thường ngày. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và nhu cầu của người bệnh, ê-kíp đã lựa chọn hướng tiếp cận qua đường âm đạo tự nhiên (vNOTES) với sự hỗ trợ của hệ thống Robot Da Vinci Xi.

Phương pháp này kết hợp ưu điểm của phẫu thuật qua đường âm đạo tự nhiên và công nghệ robot, giúp hạn chế sang chấn thành bụng, giảm đau sau mổ và hỗ trợ người bệnh hồi phục sớm. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, người bệnh vận động sớm và nhanh chóng trở lại sinh hoạt thường ngày.

Trường hợp khác là bệnh nhân L.T.L. (62 tuổi) được chẩn đoán ung thư cổ tử cung với tổn thương khu trú tại cổ tử cung. Mặc dù cũng thuộc nhóm bệnh giai đoạn sớm, chiến lược điều trị của trường hợp này được bác sỹ xác định khác biệt đáng kể.

Các bác sỹ đã lựa chọn phẫu thuật với sự hỗ trợ của hệ thống Robot Da Vinci Xi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thạc sỹ Nguyễn Văn Hà - Khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ (Bệnh viện K) cho biết mục tiêu điều trị cho bệnh nhân L. không chỉ loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan vùng chậu, đặc biệt là chức năng bàng quang và trực tràng sau phẫu thuật. Đồng thời, việc đánh giá chính xác tình trạng hạch đóng vai trò quan trọng trong quá trình lập kế hoạch điều trị.

Với trường hợp bệnh nhân L., các bác sỹ đã thực hiện phẫu thuật robot cắt tử cung triệt căn bảo tồn thần kinh, kết hợp sinh thiết hạch cửa bằng chất đánh dấu huỳnh quang và vét hạch theo chỉ định. Công nghệ này giúp nhận diện hệ thống dẫn lưu bạch huyết và các hạch cửa có nguy cơ di căn sớm, hỗ trợ đánh giá chính xác giai đoạn bệnh và giảm nguy cơ tai biến, biến chứng.

Điểm chung của cả hai trường hợp trên là đều được phát hiện ở giai đoạn sớm qua thăm khám sức khỏe định kỳ. Ung thư cổ tử cung là một trong số các bệnh ung thư có thể phòng ngừa, tầm soát và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.

Các bác sỹ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ và chủ động đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo bất thường, ra máu sau mãn kinh, đau vùng chậu kéo dài hoặc khí hư bất thường. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp nâng cao khả năng điều trị khỏi mà còn tạo điều kiện để các bác sĩ lựa chọn phương án điều trị phù hợp nhất cho từng người bệnh./.

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