Hà Nội vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức từ ngày 25/6

Ngày 24/6, ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) cho biết thực hiện chủ trương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội lựa chọn giao thông công cộng là một trong những lĩnh vực tiên phong.

Ngày 25/6, hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức sẽ chính thức được đưa vào vận hành trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố.

Theo ông Thái Hồ Phương, việc đưa vào vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đồng bộ các hoạt động quản lý, vận hành, thanh toán vé và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Việc chuyển đổi số toàn bộ quy trình giúp thiết lập một hệ sinh thái quản lý tập trung, tạo nên sự kết nối thông suốt giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận hành và người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Trung tâm Quản lý và điều hành Giao thông thành phố Hà Nội có thể thiết lập thời gian biểu, giám sát vận hành và phê duyệt lệnh vận chuyển của toàn bộ các đơn vị vận tải trên một nền tảng duy nhất Trung tâm Quản trị FMC, nơi dữ liệu không còn nằm rải rác, mà hiện diện minh bạch, kịp thời và chính xác theo từng giây thực tế.

Với kho dữ liệu số hóa đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước lần đầu có cơ sở khoa học và điều kiện thuận lợi để đưa ra những quyết định xem xét, điều chỉnh và hợp lý hóa mạng lưới giao thông công cộng phù hợp với thực tiễn vận hành cũng như chủ động linh hoạt trong việc điều chỉnh các chính sách vé qua từng thời kỳ mà không bị gián đoạn như việc phát hành thẻ vé giấy thông thường.

Điển hình, ngay khi ra mắt, hệ thống vé điện tử sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển trong vành đai 1 để thực hiện miễn phí cho người dân theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố từ 1/7/2026-30/6/2027.

Cũng từ nền tảng này, quy trình nghiệm thu giữa Tramoc và các đơn vị vận tải được thực hiện hoàn toàn theo phương thức điện tử, loại bỏ các công đoạn đối chiếu thủ công vốn tốn nhiều thời gian và nhân lực.

Chu kỳ nghiệm thu được rút ngắn đáng kể, từ một lần mỗi tháng xuống còn nghiệm thu hàng ngày, giúp dữ liệu thanh quyết toán luôn cập nhật, minh bạch và sẵn sàng cho quản lý.

Với các đơn vị vận tải, đây là lần đầu tiên tất cả các doanh nghiệp cùng vận hành trên một nền tảng dùng chung, đánh dấu bước chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Hành khách lên xe buýt điện tại đường Cầu Giấy. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Toàn bộ chuỗi nghiệp vụ từ lập kế hoạch, phát hành vé, giao lệnh, quản lý nhân sự đến đối soát doanh thu và nghiệm thu nội bộ vốn trải qua nhiều tầng giấy tờ và nhân lực nay được xử lý tự động trên một hệ thống duy nhất, giúp doanh nghiệp tinh gọn bộ máy và giảm đáng kể áp lực nhân sự trong vận hành hàng ngày.

Mỗi giao dịch bán vé được ghi nhận tự động, tạo nguồn dữ liệu tập trung và minh bạch, giúp doanh nghiệp nắm bắt bức tranh tài chính kịp thời và chủ động đưa ra quyết định khi cần.

Với hành khách, những thay đổi của hệ thống hiện ra cụ thể và thiết thực ngay trong mỗi chuyến đi. Không còn phụ thuộc vào tiền mặt hay vé giấy, hành khách có thể thanh toán linh hoạt bằng thẻ giao thông, thẻ ảo (thẻ phi vật lý), thẻ ngân hàng hay mã QR của các ví điện tử trên điện thoại.

Riêng với hành khách trên 60 tuổi, chỉ cần chạm Căn cước công dân, hệ thống tự động nhận diện thông tin một cách dễ dàng.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, các dịch vụ vé cũng được số hóa hoàn toàn, từ đăng ký mới, mua vé đến gia hạn thẻ, hành khách có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng điện thoại hoặc website mọi lúc, mọi nơi, không còn phải xếp hàng tại quầy giao dịch như trước.

Với vé lượt, giá vé được tính theo đúng quãng đường di chuyển thực tế đi gần trả ít, đi xa trả nhiều.

Khi lên xe, hành khách nạp thẻ, hệ thống tự động ghi nhận mức phí tương ứng với khoảng cách từ điểm lên đến hết tuyến; khi hành khách nạp thẻ lúc xuống xe, hệ thống tính lại chính xác quãng đường thực tế và hoàn trả phần chênh lệch ngay tại thời điểm kết thúc hành trình minh bạch và tự động, không cần bất kỳ thao tác nào thêm.

Bên cạnh vé lượt, hành khách có thêm nhiều lựa chọn như vé ngày, vé tuần và vé tháng linh hoạt từ 1 đến 12 tháng. Thời gian sử dụng càng dài, mức ưu đãi càng hấp dẫn.

Ông Thái Hồ Phương cho biết thêm việc đưa hệ thống vào vận hành không phải là đích đến, mà là bước khởi đầu cho một hành trình chuyển đổi sâu rộng trong lĩnh vực giao thông thông minh của Thủ đô.

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng, kết nối với các loại hình vận tải và dịch vụ di chuyển khác như metro, xe đạp công cộng, taxi, xe công nghệ, đường sắt và hàng không, hướng tới hình thành một hệ sinh thái giao thông liên thông, thuận tiện và liền mạch cho người dân.

Đồng thời, thẻ vé giao thông sẽ được phát triển trở thành nền tảng thanh toán đa phương thức, hiện diện trong nhiều dịch vụ thiết yếu của đời sống đô thị, góp phần kiến tạo một môi trường số thuận tiện, hiện đại và kết nối hơn cho người dân Thủ đô.

Có thể kỳ vọng, Thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức “Một chiếc thẻ, vạn hành trình” sẽ mở ra một chương mới cho giao thông công cộng Hà Nội, hiện đại hơn, thuận tiện hơn và gần gũi hơn với từng người dân Thủ đô./.

Hà Nội: Từ 1/7, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá Hà Nội đang phát hành và thực hiện đổi toàn bộ thẻ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.