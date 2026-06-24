Nhận thêm tàu bay, Vietravel Airlines sẽ mở thêm 2 đường bay tới Trung Quốc

Dự kiến từ tháng 8/2026, Vietravel Airlines sẽ khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Thâm Quyến (Trung Quốc) và tiếp tục mở thêm đường bay Hà Nội-Macau (Trung Quốc) trong năm nay.

Trong sáng ngày 24/6, Vietravel Airlines đã nhận thêm tàu bay mới thuộc dòng Airbus A321, với cấu hình 230 ghế cung ứng, sẽ được đưa vào khai thác ngay trong ngày. Với việc bổ sung này, Vietravel Airlines nâng tổng số tàu bay thuộc sở hữu lên con số 4, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình gia tăng tỷ lệ sở hữu đội bay và nâng cao năng lực khai thác chủ động của hãng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu, với mục tiêu đưa thêm 7 tàu bay vào khai thác trong sáu tháng cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Điều hành Vietravel Airlines cho biết việc tiếp nhận thêm tàu bay mới thuộc sở hữu vào thời điểm này là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hãng nhằm đón đầu làn sóng du lịch hè.

"Bên cạnh việc nâng cao năng lực vận tải, Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư đồng bộ cả về quy mô đội tàu bay lẫn chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại hiệu quả khai thác tối ưu nhất," ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trên nền tảng mở rộng đội tàu và mạng đường bay, Vietravel Airlines được kỳ vọng sẽ từng bước gia tăng khả năng kết nối với hệ sinh thái hàng không-logistics-hạ tầng mà Tập đoàn T&T Group đang phát triển, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Song song đó, Vietravel Airlines cũng đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc ra mắt ứng dụng làm thủ tục trực tuyến trên thiết bị di động, tích hợp xác thực sinh trắc học nhằm giúp hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Hiện, Vietravel Airlines đang khai thác mạng bay kết nối các trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm trong nước, đồng thời từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế. Bên cạnh đường bay thường lệ kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Bangkok (Thái Lan), Hãng đã triển khai chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) Hà Nội-Lan Châu (Cam Túc, Trung Quốc) từ ngày 20/6.

Trước đó, ngày 15/6, Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay mới kết nối Hà Nội-Buôn Ma Thuột, đồng thời đánh dấu sự trở lại khai thác trên chặng bay Hà Nội-Cam Ranh ngay trong giai đoạn cao điểm Hè 2026./.

Vietravel Airlines khai thác trở lại đường bay kết nối Hà Nội-Bangkok Đường bay Hà Nội-Bangkok được Vietravel Airlines khai thác trở lại không chỉ giúp tăng cường kết nối du lịch giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai nước.