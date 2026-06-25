Xử lý dứt điểm vướng mắc xây dựng các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam phía Đông

Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5973/VPCP-CN ngày 24/6/2026 gửi Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, An Giang truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Văn bản nêu xét Báo cáo của Bộ Xây dựng (văn bản số 235/BC-BXD ngày 20/6/2026) về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau: Bộ Xây dựng chủ động làm việc ngay với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, An Giang, Gia Lai để xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Bộ Công Thương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 16/6/2026 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành ban hành Quy chuẩn Việt Nam về trạm sạc và trụ sạc xe điện trước ngày 30/9/2026.

Bộ Xây dựng đôn đốc, chỉ đạo việc đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tất cả các tuyến đường bộ cao tốc trên phạm vi cả nước (trong đó tập trung các giải pháp như báo cáo tại văn bản số 235/BC-BXD nêu trên), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 7/2026./.

Thời gian gần đây, Cục Đường bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp và có các thông báo kết luận, văn bản đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án phải có giải pháp quyết liệt để tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình dịch vụ công trước ngày 30/6/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát, lập lại tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết các hạng mục công trình dịch vụ công theo từng ngày, hàng tuần; có giải pháp quyết liệt, khả thi, rõ ràng trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi công, tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành các công trình dịch vụ công để đưa vào khai thác chậm nhất ngày 30/6/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Trường hợp đến ngày 30/6/2026, nhà đầu tư không nỗ lực triển khai dự án, hoàn thành công trình dịch vụ công, Cục Đường bộ sẽ xem xét, đánh giá năng lực thực hiện dự án để chấm dứt, thu hồi dự án theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật. Ngoài ra, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ, nếu chậm trễ trong việc hoàn thành các công trình dịch vụ công làm ảnh hưởng việc lưu thông an toàn của các phương tiện và ảnh hưởng đến tiến độ thu phí của các đoạn tuyến cao tốc.

Sẽ xử lý các nhà đầu tư làm chậm tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam Nhà đầu tư như không quyết liệt triển khai, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng, chưa giải quyết kịp thời các vướng mắc các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.