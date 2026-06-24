Đồng Tháp phê duyệt 2 dự án khắc phục sạt lở, tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt hai dự án khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, bảo vệ hạ tầng giao thông và bờ bao sản xuất.

Theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND, tỉnh phê duyệt Dự án khắc phục điểm sạt lở làm mất một đoạn bờ bao kênh Gò Ông Lái tại khu vực hộ ông Ngô Văn Lượm, ấp Phú Long, xã Phú Phong (nay là xã Vĩnh Kim).

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026.

Công trình gồm xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ bao dài 66m bằng bê tông cốt thép kết hợp mái nghiêng thảm đá chống sạt lở; hoàn trả đoạn đường dân sinh bị ảnh hưởng dài 66m với mặt đường bêtông ximăng rộng 2m, nền đường rộng 2,6m; đồng thời lắp đặt cọc tiêu bảo đảm an toàn giao thông.

Tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt dự án khắc phục điểm sạt lở, sụt lún một đoạn bờ bao kết hợp giao thông trên bờ Tây Kênh Nguyễn Tấn Thành, đoạn qua khu vực hộ ông Dương Văn Nhựng, ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2,49 tỷ đồng, cũng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, công trình xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ dài 35m bằng kết cấu tường trọng lực bê tông cốt thép, kết hợp hoàn trả đoạn đường giao thông bị ảnh hưởng dài 35m với mặt đường rộng 2,5m và nền đường rộng 3,1m.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tổ chức triển khai các dự án đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng; bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công, quản lý chặt chẽ chi phí và sớm đưa công trình vào sử dụng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, riêng trong tuần từ ngày 16-22/6, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ sạt lở tại xã Tân Hồng, phường Sa Đéc, xã Hiệp Đức, Mỹ Lợi và xã Cái Bè.

Trong số đó, vụ sạt lở trên tuyến đường bờ Tây kênh Sa Rài tại xã Tân Hồng có chiều dài khoảng 130m, nhiều đoạn xuất hiện vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Tại xã Hiệp Đức và xã Cái Bè, sạt lở làm sụp hoàn toàn các đoạn đường giao thông nông thôn xuống sông, kênh, gây chia cắt giao thông khu vực. Riêng vụ sạt lở tại phường Sa Đéc gây thiệt hại khoảng 100 chậu hoa sứ của người dân, ước giá trị khoảng 15 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp ghi nhận 10 vụ sạt lở, gồm 3 vụ sạt lở bờ sông Tiền và 7 vụ sạt lở nội đồng.

Trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp, nhất là trong mùa mưa, việc tỉnh liên tiếp triển khai các dự án xử lý sạt lở được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, bảo đảm giao thông nông thôn, ổn định sản xuất và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trên địa bàn./.

Đồng Tháp: Sạt lở hơn 20m đường ven sông Trà Lọt, giao thông bị chia cắt Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 20m, mặt đường bị sụp đổ gần như hoàn toàn xuống sông; phần hàm ếch ăn sâu vào bên trong, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mở rộng phạm vi sạt lở sang các khu vực lân cận.