Ronaldo khiến thế giới "chao đảo", lần đầu nói thẳng về "đại kình địch" Messi

Ở lượt trận thứ hai, Bồ Đào Nha đã tìm lại hình ảnh của một ứng viên vô địch khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số đậm 5-0. Không ai khác, chính Ronaldo là nhân vật nổi bật nhất với một cú đúp bàn thắng.

Ở trận mở màn, Bồ Đào Nha chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Cộng hòa dân chủ Congo. Ronaldo không thể ghi bàn và lập tức trở thành tâm điểm tranh luận. Không ít ý kiến cho rằng ở tuổi 41, CR7 không còn đủ tốc độ và khả năng tạo ảnh hưởng để tiếp tục giữ một vị trí quan trọng trên hàng công Bồ Đào Nha.

Sức ép càng lớn hơn khi Lionel Messi có màn khởi đầu rực rỡ cùng Argentina. Siêu sao người Argentina ghi tới 5 bàn sau hai trận, đồng thời vươn lên trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup./.