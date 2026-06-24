Cristiano Ronaldo lập nên kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' tại World Cup

Cristiano Ronaldo đã có ngày thi đấu thăng hoa khi lập cú đúp bàn thắng để giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ 3 bảng K World Cup 2026.

Màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo tại sân NRG không chỉ giúp Bồ Đào Nha thắng trận đầu ở World Cup 2026 mà còn đưa anh đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

Ngay phút thứ 6, từ đường căng ngang của Cancelo, CR7 tung ra cú dứt điểm đẳng cấp ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Với pha lập công này, Ronaldo đã thiết lập nên kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp, bao gồm các năm 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026.

Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở sân chơi World Cup là ghi vào lưới đội tuyển Iran tại vòng bảng World Cup 2006 trên đất Đức.

Sau pha lập công để ghi danh lịch sử, Ronaldo có bàn thắng thứ 2 vào lưới Uzbekistan với cú sút chéo góc hoàn hảo sau đường chuyền của Bruno.

Với cú đúp bàn thắng, Ronaldo nâng tổng số lần lập công tại các vòng chung kết World Cup lên con số 10, vượt qua huyền thoại Eusebio (9 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup.

Ngoài ra, ngôi sao người Bồ Đào Nha chạm cột mốc khác, khi trở thành cầu thủ thứ 2 lớn tuổi ghi bàn tại một kỳ World Cup, xếp sau Roger Milla (Cameroon) ghi bàn ở độ tuổi 42 (39 ngày).

Với sự tỏa sáng của Ronaldo, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay, để vươn lên dẫn đầu bảng K với 4 điểm và rộng cửa giành quyền đi tiếp./.

Ronaldo lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng đậm 5-0 ở World Cup 2026 Cristiano Ronaldo có ngày thi đấu ấn tượng khi lập cú đúp để góp công lớn trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 bảng K World Cup 2026.