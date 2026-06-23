Lê Giang Patrik được chào đón nồng nhiệt, sẵn sàng chinh phục ASEAN Cup 2026

Chiều 23/6, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội, chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại đấu trường Đông Nam Á - ASEAN Cup (AFF Cup) 2026.

Chia sẻ ở lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik bày tỏ niềm tự hào, khẳng định khoảnh khắc được khoác áo đội tuyển Việt Nam là giấc mơ trong suốt 3 năm qua của "người gác đền" sinh ra tại Slovakia.

"Tôi vô cùng biết ơn vì sau hơn 3 năm, cuối cùng tôi đã có thể ở đây trong buổi hội quân của đội tuyển Việt Nam. Đây là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với tôi, và tôi sẽ nỗ lực hết khả năng cho màu áo của đội tuyển Việt Nam," thủ môn sinh năm 1992 chia sẻ.

Lê Giang Patrik là một trong những "tân binh" của đội tuyển Việt Nam được huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik triệu tập ở đợt tập trung lần này, bên cạnh cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa và chân sút nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane).

"Mọi người đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập ngay từ những ngày đầu hội quân. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến câu lạc bộ chủ quản, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã hỗ trợ quá trình hoàn thiện thủ tục của tôi với FIFA," Lê Giang Patrik bày tỏ.

Lê Giang Patrik nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở buổi tập đầu tiên của "Binh đoàn Rồng Vàng," có 4 trường hợp chưa thể ra sân cùng các đồng đội là đội trưởng Đỗ Duy Mạnh, hậu vệ Lê Ngọc Bảo, tiền vệ Khuất Văn Khang và tiền vệ Ngô Đăng Khoa.

Chia sẻ về sự thiếu vắng này, Lê Giang Patrik cho biết một số đồng đội chưa đạt được thể trạng tốt nhất trong giai đoạn đầu, nhưng tin tưởng những trường hợp này sẽ sớm trở lại ở những buổi tập tiếp theo.

"Tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn, chỉ có một vài trường hợp có chấn thương nhẹ hoặc đang bị quá tải sau mùa giải kéo dài. Chỉ cần hồi phục thật tốt và sau đó mọi người có thể hội quân cùng toàn đội, khi đó tuyển Việt Nam sẽ có đội hình đầy đủ nhất cho chuyến tập huấn sắp tới," Lê Giang Patrik nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23/6 đến 1/7, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7.

Trong thời gian tập huấn, "Những Chiến binh Sao Vàng" sẽ thi đấu 3 trận đấu tập với các “quân xanh” được lựa chọn phù hợp với yêu cầu giáo án của Ban huấn luyện, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội, tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7. Với lực lượng hiện có cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu phấn đấu bảo vệ thành công ngôi vô địch ở đấu trường Đông Nam Á./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Động viên các tân binh, Chủ tịch VFF 'tiếp lửa' cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026 Bên cạnh mục tiêu phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng đề cập tới những nhiệm vụ dài hạn như vòng chung kết Asian Cup 2027 và các chiến dịch vòng loại World Cup.