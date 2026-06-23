World Cup 2026: Những niềm hy vọng còn lại của các đại diện Arab

Hành trình lịch sử của Jordan tại FIFA World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại 1-2 trước Algeria ở lượt trận thứ hai bảng J.

Kết quả này khiến đội tuyển Jordan không còn cơ hội giành vé vào vòng 1/16, bất chấp việc vẫn còn một trận đấu gặp đương kim vô địch Argentina vào ngày 28/6.

Dù phải sớm chia tay giải đấu, lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn được xem là cột mốc đáng nhớ đối với bóng đá Jordan.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Jamal Sellami bày tỏ niềm tự hào về màn trình diễn của các học trò, đồng thời cho rằng sự thiếu kinh nghiệm ở cấp độ World Cup là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng không thể đi tiếp.

Huấn luyện viên Sellami nhấn mạnh: “Nhìn chung, chúng tôi đã có một trận đấu tốt và có quyền tự hào về những gì đã thể hiện. Đây là lần đầu tiên Jordan tham dự World Cup và toàn đội đã tiến bộ hơn nhiều so với trận ra quân. Cuộc đối đầu với Argentina sắp tới là cơ hội để chúng tôi để lại dấu ấn đẹp cho bóng đá Jordan."

Trong trận gặp Algeria, Jordan từng thắp lên hy vọng khi tiền vệ Nizar Al-Rashdan mở tỷ số ở hiệp 1. Tuy nhiên, đại diện Bắc Phi đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ với các pha lập công của Nadhir Benbouali và Amine Gouiri, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1.

Việc Jordan giành quyền tham dự World Cup 2026 từng được xem là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất của vòng loại. Tháng 6/2025, đội tuyển này lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới, trở thành một trong 4 tân binh của giải đấu mở rộng lên 48 đội, bên cạnh Uzbekistan, Curaçao và Cape Verde.

Rơi vào bảng đấu khó với sự hiện diện của Argentina, Áo và Algeria, Jordan đã phải đối mặt với thử thách lớn ngay từ đầu. Sau thất bại 1-3 trước Áo ở trận mở màn và trận thua Algeria, đội bóng Tây Á chính thức dừng bước. Dẫu vậy, việc ghi được những bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup vẫn là thành tích đáng tự hào đối với “Nashama."

Sự chia tay của Jordan cũng làm giảm số lượng đại diện Arab còn lại tại giải đấu. World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên có tới 8 đội tuyển Arab góp mặt ở vòng chung kết gồm Algeria, Ai Cập, Iraq, Jordan, Maroc, Qatar, Saudi Arabia và Tunisia.

Trong số này, Tunisia đã trở thành đội Arab đầu tiên bị loại sau hai thất bại nặng nề trước Thụy Điển và Nhật Bản. Qatar cũng đứng trước nguy cơ lớn phải rời giải sớm sau trận hòa Thụy Sĩ và thất bại 0-6 trước Canada. Iraq cũng chưa giành được điểm nào sau các trận thua Na Uy và Pháp.

Ở chiều ngược lại, nhiều đại diện Arab vẫn đang duy trì cơ hội tiến sâu. Maroc hiện đứng nhì bảng C với 4 điểm sau trận hòa Brazil và chiến thắng trước Scotland. Chỉ cần đánh bại Haiti ở lượt cuối, đội bóng từng vào bán kết World Cup 2022 sẽ giành vé đi tiếp.

Ai Cập đang dẫn đầu bảng G sau chiến thắng lịch sử 3-1 trước New Zealand, trận thắng đầu tiên của họ trong lịch sử các kỳ World Cup. Trong khi đó, Saudi Arabia vẫn còn cơ hội cạnh tranh tại bảng H nếu vượt qua Cape Verde ở trận đấu quyết định.

Đáng chú ý, Algeria đã hồi sinh mạnh mẽ sau thất bại trước Argentina bằng chiến thắng trước Jordan và sẽ bước vào cuộc đối đầu then chốt với Áo để tranh vé vào vòng knock-out.

Với thể thức mới của World Cup 2026, không chỉ 2 đội đứng đầu mỗi bảng mà cả 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng được đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa các đội tuyển Arab vẫn còn nhiều cơ hội viết tiếp câu chuyện của mình trên đất Bắc Mỹ, dù hành trình lịch sử của Jordan đã khép lại sớm hơn kỳ vọng./.

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