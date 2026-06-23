World Cup 2026: Văn hóa tiền tip trở thành bài toán với ngành dịch vụ Mỹ

Khi Thành phố New York biến thành một điểm tụ họp của các du khách quốc tế đến với sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, các nhân viên pha chế và phục vụ tại đây nhận ra rằng nhiều du khách không hề hay biết về văn hóa tiền tip (tiền thưởng thêm cho dịch vụ) của Mỹ.

Ước tính có khoảng 1,2 triệu người hâm mộ bóng đá đang đổ về New York để theo dõi các trận đấu thuộc FIFA World Cup tại Sân vận động MetLife ở East Rutherford, New Jersey. Họ lấp đầy các quán bar và nhà hàng từ các trận đấu khởi tranh vào buổi sáng cho đến các bữa tiệc ăn mừng thâu đêm.

Máy tính tiền reo vang liên tục, bia chảy tràn ly và các bàn ăn luôn kín chỗ. Thế nhưng, tiền tip lại rất ít ỏi. Và một số thành phố đang bắt đầu hành động để giải quyết vấn đề này.

Theo các hiệp hội ngành và chủ nhà hàng, các cơ sở kinh doanh tại các thành phố như Kansas City, Atlanta và Philadelphia đã bắt đầu tự động cộng thêm 20% phí phục vụ (tiền boa) vào hóa đơn thanh toán trong suốt thời gian diễn ra World Cup.

Những người ủng hộ cho rằng động thái này nhằm bảo vệ các nhân viên phục vụ tại Mỹ - những người phụ thuộc nhiều vào tiền tip, đồng thời tránh gây bối rối cho những du khách chưa quen với văn hóa tiền tip của Mỹ.

Tại quán McCarthy’s Pub NYC trên phố 46 West, nữ phục vụ Louise Daggett chia sẻ rằng việc phục vụ đám đông khách quốc tế vừa mang lại niềm vui nhưng cũng đầy vất vả.

"Mọi người đều rất dễ thương... họ ồn ào, vui vẻ và rất tử tế. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra vô cùng bỡ ngỡ với thủ tục ký biên lai và tự tính toán tiền tip kiểu Mỹ. Mọi thứ rất khác biệt. Và nhiều người không hề “để lại tiền tip," Daggett nói với tờ The Post.

Cô nói thêm: "Điều này rất khác biệt so với nước họ. Và rất nhiều người đã rời đi mà không để lại một xu tiền tip nào." Điều đó có thể là một "đòn đau" đối với nhân viên khi một nhóm khách lớn gọi vô số cốc bia và ngồi suốt nhiều giờ đồng hồ. Daggett kể lại: "Đã có nhiều bàn vào ăn uống với hóa đơn lên tới gần 700 USD."

Dù vậy, cô khẳng định việc du khách quên tip không phải là do chủ ý bất lịch sự của khách mà do họ không quen với quy tắc phổ biến ở Mỹ. Cô cho biết, có những du khách đã hỏi cô cách tip tiền và sau khi được cô giải thích, họ đã cố gắng học và vui vẻ làm theo. Vì vậy, bất chấp việc phải làm ca dài hơn, mở cửa sớm hơn và tăng cường nhân viên để phục vụ đám đông, Daggett không hề cảm thấy phiền lòng hay lo lắng về điều đó.

Cùng quan điểm với Daggett, bà Anne Calimano, đồng chủ quán Hurley’s Saloon chia sẻ lý do nhiều khách World Cup không thực hiện quy tắc tip tại nhà hàng là do sự khác biệt văn hóa chứ không phải chủ ý của khách.

Bà cho biết tại nhiều quốc gia (đặc biệt là châu Âu), người ta rất ít hoặc không bao giờ tip tiền vì các nhà hàng trả lương cho nhân viên giống như bất kỳ ngành nghề nào khác; người lao động không sống dựa vào tiền tip, vì thế khách hàng thường mặc định rằng chi phí phục vụ đã được tính gộp vào món ăn.

Vì vậy, nhân viên của bà đã học được cách chấp nhận thực tế đó. "Họ biết mình sẽ không nhận được 20% hay mức tương tự. Nhưng họ vẫn vui vẻ vì quán rất đông và họ vẫn đang kiếm được tiền nhờ khối lượng công việc lớn," bà Calimano chia sẻ.

Một quan điểm khác lý giải về việc du khách World Cup không để lại khoản tiền tip theo mức phổ biến ở Mỹ.

Ông Cathal Reynolds, nhân viên pha chế tại quán rượu Garvey’s Irish Pub trên đường West 41st nói rằng du khách đã phải chi trả các khoản chi phí lớn khi thực hiện chuyến đi Mỹ để theo dõi World Cup 2026 và ông ta cũng không quan tâm đến tiền tip của du khách dành cho mình./.

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