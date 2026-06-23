Mỹ: Nghi phạm 18 tuổi nổ súng tại thư viện khiến 2 người thiệt mạng

Ngày 23/6, cảnh sát Mỹ cho biết đã xảy ra một vụ nổ súng tại một thư viện ở bang California khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 nghi phạm 18 tuổi ngay sau đó.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Chico, ông Billy Aldridge nói rằng vụ việc xảy ra bên trong chi nhánh thư viện quận Butte ở thành phố Chico, cách San Francisco khoảng 240 km về phía Đông Bắc.

Lực lượng an ninh đã khẩn trương phản ứng sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc hơn 17h ngày 22/6, giờ địa phương.

Nghi phạm đã cố tháo chạy bằng cửa sau của thư viện ngay khi các sỹ quan cảnh sát tiến vào từ cửa chính. Tuy nhiên, lực lượng thực thi pháp luật bố ráp phía sau tòa nhà đã khống chế và bắt giữ đối tượng.

Các tuyến đường xung quanh thư viện tạm thời bị phong tỏa. Một trẻ em bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện.

Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định nghi phạm hành động một mình và danh tính là Bradley Scott Sayer, một cư dân của thành phố Chico. Đối tượng bị tạm giam với cáo buộc phạm tội danh giết người.

Cảnh sát cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy mối quan hệ hoặc mối liên hệ nào trước đó giữa nghi phạm và các nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Tất cả các chi nhánh thư viện thuộc quận Butte đều đóng cửa trong ngày 23/6./.

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