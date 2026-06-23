Martin Odegaard - niềm hy vọng lớn nhất của Na Uy trước tuyển Pháp

Khi đội tuyển Pháp chuẩn bị chạm trán Na Uy tại World Cup, cái tên được nhắc đến nhiều nhất bên phía Bắc Âu không phải ai khác ngoài Martin Odegaard.

Ở tuổi 27, tiền vệ đội trưởng của Na Uy đã trở thành một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất thế giới, sau hành trình dài từ một thần đồng được cả châu Âu săn đón đến ngôi sao hàng đầu của Arsenal.

Tài năng của Odegaard bộc lộ từ rất sớm. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Drammen, phía Nam thủ đô Oslo, cậu bé Martin dành phần lớn thời gian trên sân cỏ nhân tạo gần nhà.

Người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của anh là cha mình, Hans Erik Odegaard, cựu cầu thủ chuyên nghiệp tại Na Uy. Chính ông đã dạy con trai cách quan sát không gian trước khi nhận bóng, một kỹ năng sau này trở thành dấu ấn trong lối chơi thông minh và khả năng kiến tạo của Odegaard.

Ngay từ khi chưa bước qua tuổi thiếu niên, Odegaard đã được xem là hiện tượng của bóng đá Na Uy. Các tuyển trạch viên từ khắp châu Âu liên tục xuất hiện để theo dõi những trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo Stromsgodset.

Năm 15 tuổi, anh ra mắt đội tuyển quốc gia, trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất lịch sử khoác áo Na Uy. Mỗi lần chạm bóng, cậu thiếu niên tóc vàng đều nhận được những tràng pháo tay từ khán giả, dù chính anh thừa nhận cảm thấy khá ngượng ngùng trước sự chú ý quá lớn đó.

Sự nổi tiếng đến quá sớm khiến cuộc sống của Odegaard thay đổi hoàn toàn. Những “ông lớn” của bóng đá châu Âu như Manchester United, Liverpool, Bayern Munich hay Borussia Dortmund đều tìm cách thuyết phục anh gia nhập đội bóng của mình. Cuối cùng, Real Madrid là đội giành chiến thắng trong cuộc đua nhờ một kế hoạch phát triển hấp dẫn dành cho tài năng trẻ người Na Uy.

Năm 2015, ở tuổi 16, Odegaard chính thức gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, giấc mơ tại sân Bernabeu nhanh chóng trở thành thử thách lớn. Trong tuần, anh tập luyện cùng những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema, nhưng cuối tuần lại thi đấu cho đội dự bị Castilla. Sự chênh lệch quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế khiến quá trình phát triển của anh bị chững lại.

Sau hai năm khó khăn tại Tây Ban Nha, Odegaard quyết định làm lại sự nghiệp bằng những bản hợp đồng cho mượn tại Hà Lan. Tại Heerenveen rồi Vitesse Arnhem, anh dần lấy lại sự tự tin và cảm hứng chơi bóng. Sau đó, anh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Real Sociedad, trở thành một trong những tiền vệ sáng tạo nổi bật nhất La Liga.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Odegaard được huấn luyện viên Zinedine Zidane gọi trở lại Real Madrid vào năm 2020. Tuy nhiên, cơ hội thi đấu vẫn rất hạn chế. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục theo đuổi cầu thủ mà họ từng nhiều lần muốn chiêu mộ. Tháng 1/2021, Odegaard gia nhập đội bóng thành London theo dạng cho mượn trước khi được mua đứt với giá khoảng 40 triệu euro (khoảng 46 triệu USD) vài tháng sau đó.

Đó là quyết định làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của anh. Tại Arsenal, Odegaard nhanh chóng trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng. Khả năng điều tiết trận đấu, chuyền bóng sáng tạo và tố chất thủ lĩnh giúp anh được trao băng đội trưởng. Mùa giải vừa qua, anh góp công lớn đưa Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi, đồng thời khẳng định vị thế trong nhóm những tiền vệ hay nhất thế giới.

Từ một thần đồng phải gánh trên vai áp lực khổng lồ khi còn rất trẻ, Martin Odegaard đã trưởng thành qua nhiều thất bại và thử thách. Hôm nay, anh không còn là cậu bé được cả châu Âu săn đón, mà là thủ lĩnh thực thụ của tuyển Na Uy với hơn 70 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Khi đối đầu với tuyển Pháp tại World Cup, Odegaard sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Na Uy. Và sau hơn một thập kỷ chinh phục đỉnh cao bóng đá châu Âu, "đứa trẻ vàng" năm nào cuối cùng đã trở thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới./.

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