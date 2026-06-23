Xem trực tiếp trận Bồ Đào Nha-Uzbekistan tại World Cup 2026

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục hành trình tại World Cup bằng trận đấu với Uzbekistan ở trận thứ 2 bảng K vào lúc 0g sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam) trên sân NRG.

Trước cuộc chạm trán này, Bồ Đào Nha có khởi đầu thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước CHDC Congo.

Trong khi đó, Uzbekistan dù đã cố gắng trong lần đầu bước ra sân chơi World Cup nhưng vẫn phải đón nhận thất bại 1-3 trước Colombia.

Với kết quả này, cuộc chạm trán tại NRG được xem như trận "sinh tử" đối với cả Bồ Đào Nha và Uzbekistan.

So với tân binh Uzbekistan, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn khi có trong đội hình nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Bruno, Vitinha hay Neves...

Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martínez cần phải thay đổi lối chơi nếu như không muốn tiếp tục nhận trái đắng như gặp CHDC Congo.

Ngoài việc chờ đợi Bồ Đào Nha chiến thắng, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm rất lớn đến Cristiano Ronaldo - cầu thủ đã phải hứng chịu nhiều sự dè bỉu sau trận ra quân.

Giờ đây, áp lực dành cho Ronaldo càng lớn hơn khi những ngôi sao như Lionel Messi, Kylian Mbappe và Haaland đang rất thăng hoa để giúp đội bóng của mình sớm giành quyền đi tiếp.

Rõ ràng, trận gặp Uzbekistan sẽ là cơ hội để Ronaldo cùng Bồ Đào Nha chứng tỏ sức mạnh nếu như muốn cạnh tranh ngôi vương World Cup 2026.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo./.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 24/6: Ronaldo chịu áp lực lớn Sau trận ra quân thất vọng cùng việc các ngôi sao khác tỏa sáng, Cristiano Ronaldo đang phải chịu áp lực lớn trước trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 bảng K World Cup 2026.