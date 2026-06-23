Trực tiếp World Cup 2026 Bồ Đào Nha-Uzbekistan: Tâm điểm Ronaldo

Bồ Đào Nha sẽ có màn chạm trán Uzbekistan ở lượt trận thứ bảng K World Cup 2026 vào lúc 0g sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam) trên sân NRG.

Đây được xem là cơ hội để đại diện châu Âu có chiến thắng đầu tiên sau màn ra quân thất vọng khi để CHDC Congo cầm hòa 1-1.

Cristiano Ronaldo chắc chắn sẽ là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất trong trận đấu này khi anh đã không thể tỏa sáng như kỳ vọng.

So với trận ra quân, áp lực dành cho Cristiano Ronaldo càng trở nên lớn hơn khi mà những ngôi sao khác như Lionel Messi, Kylian Mbappe và Haaland đang rất thăng hoa.

Tại giải đấu này, Messi đang tỏa sáng với 5 bàn thắng, trong khi Mbappe và Haaland cùng có được 4 pha lập công.