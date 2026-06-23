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Đợt nắng nóng tại châu Âu đe dọa tính mạng người dễ bị tổn thương

Các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, người lao động ngoài trời và người vô gia cư là những đối tượng chịu tác động nặng nề nhất.

Phan An-Thùy Linh
Một gia đình tránh nóng dưới bóng mát trong một công viên ở thủ đô Paris. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)
Một gia đình tránh nóng dưới bóng mát trong một công viên ở thủ đô Paris. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Ngày 23/6, Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi Đỏ quốc tế (IFRC), mạng lưới nhân đạo lớn nhất thế giới, cảnh báo đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm châu Âu có nguy cơ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng mang tính sống còn đối với những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Phát biểu tại họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), quan chức phụ trách chính sách khí hậu cấp cao của IFRC, bà Mary Friel, cho biết những ngày tới tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe đối với người dân châu Âu, đặc biệt khi nhiệt độ cực đoan có thể trở thành mối đe dọa tính mạng nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Bà nhấn mạnh các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, người lao động ngoài trời và người vô gia cư là những đối tượng chịu tác động nặng nề nhất.

Quan chức trên nhấn mạnh biến đổi khí hậu và nắng nóng cực đoan đang trở thành một rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, và là "một trong những thách thức nhân đạo lớn nhất của thời đại."

IFRC kêu gọi người dân châu Âu theo dõi sát các cảnh báo nắng nóng, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và thường xuyên thăm hỏi những người có nguy cơ cao.

Trong bối cảnh đợt nắng nóng đầu mùa Hè bao trùm phần lớn Tây Âu, nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã ban hành cảnh báo đỏ và cảnh báo sức khỏe.

Pháp ghi nhận đêm 22/6 nóng nhất trong lịch sử kể từ khi các dữ liệu được thu thập từ năm 1947 và đã đóng cửa hơn 1.350 trường học vào ngày 22/6. Hàng chục trường học tại Anh cũng thông báo đóng cửa cho đến ngày 25/6 tới.

Tại Đức, nền nhiệt tại nhiều khu vực dự báo có thể tiến sát ngưỡng 40 độ C, gây áp lực lớn lên sức khỏe cộng đồng, nguồn nước, môi trường, giao thông và an toàn công cộng.

Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) cho biết các bang phía Tây Nam đang chịu mức nhiệt cực đoan. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cao điểm.

Một trong những hệ lụy đáng lo ngại là số vụ đuối nước gia tăng khi nhiều người tìm đến sông, hồ để giải nhiệt. Hiệp hội Cứu hộ Sinh mạng Đức (DLRG) cho biết chỉ trong 3 ngày cuối tuần qua đã ghi nhận ít nhất 6 trường hợp tử vong do đuối nước trên toàn quốc.

Ngoài ra, thời tiết cực đoan còn gây gián đoạn giao thông, sự cố hạ tầng và làm tăng nguy cơ cháy nổ. Tại thành phố Erfurt (bang Thuringia), giới chức đã tạm thời cấm thắp nến và đèn dầu tại các nghĩa trang nhằm phòng ngừa hỏa hoạn.

Tại thủ đô Berlin, hiệp hội Silbernetz đã triển khai dịch vụ cảnh báo thời tiết qua điện thoại dành cho người cao tuổi sống một mình, giúp họ kịp thời nhận thông tin và hướng dẫn ứng phó với nắng nóng.

Các nhà khoa học khẳng định những đợt nắng nóng xuất hiện liên tục là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu, đồng thời cảnh báo hiện tượng này sẽ ngày càng diễn ra thường xuyên, kéo dài và dữ dội hơn do tác động của việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nắng nóng #Sức khỏe #Hỏa hoạn Đức Pháp Thụy Sĩ
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