Công đoàn đề xuất tăng lương 8,5-9,8%, phía doanh nghiệp chọn thời điểm áp dụng 1/7/2027

Chiều nay, 23/6, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bàn về mức lương tối thiểu vùng năm 2027. Tại phiên họp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức đề xuất hai phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng, còn đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đưa ra đề xuất về thời điểm tăng lương và mức tăng cần cân bằng lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.

Hai phương án tăng lương của công đoàn

Trao đổi với phóng viên bên lề cuộc họp, bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết hai phương án được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất là tăng lương tối thiểu vùng ở mức 9,8% (phương án 1) và 8,5% (phương án 2). Bà Hà nhấn mạnh rằng những mức tăng này được xem xét kỹ lưỡng và có tính cân bằng: "Mức tăng theo đề xuất trên là tương đối để đảm bảo được mức sống cơ bản cho công nhân, lao động."

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dựa trên nhiều yếu tố kinh tế để xây dựng hai phương án này. Cụ thể, các căn cứ bao gồm tăng trưởng GDP của nước ta, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phản ánh mức độ lạm phát, năng suất lao động trong nền kinh tế, cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đại diện phía người lao động dẫn ra những con số tích cực về tình hình doanh nghiệp như hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, trong khi 24% doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng sản xuất. Phần còn lại đang cố gắng duy trì hoạt động sản xuất.

Bà Hà cũng chỉ ra một thực tế quan trọng về thị trường lao động hiện nay. Lao động trong khu vực chính thức ngày càng lựa chọn các công việc có thu nhập cao hơn, đặc biệt là những vị trí trả lương theo giờ. Các khu vực xây dựng, dịch vụ có mức lương trả thực tế cho người lao động khá cao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Phó Trưởng Ban quan hệ lao động Trần Thị Thanh Hà có nhận định thẳng thắn rằng "Thực tế, lương tối thiểu hiện nay đang lạc hậu so với tình hình thực tế". Để minh chứng cho điều này, bà Hà cho biết rằng nếu mức độ tăng trưởng GDP tiếp tục như năm 2025, thì mức tăng lương tối thiểu 7,2% từ 1/1/2026 là quá thấp so với thực tế kinh tế. Chính vì lý do này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất đề xuất hai phương án để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đề xuất tăng lương từ 1/7/2027

Trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất cụ thể mức tăng lương tối thiểu vùng, phía doanh nghiệp lại đưa ra quan điểm về thời điểm điều chỉnh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng đồng ý với việc cần phải điều chỉnh lương tối thiểu, nhưng cho rằng tăng lương từ 1/1/2027 sẽ hơi gấp và không đủ thời gian thích ứng cho cộng đồng doanh nghiệp. Thay vào đó, ông Phòng đề xuất lùi thời điểm điều chỉnh đến 1/7/2027 để các doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi về chi phí nhân công.

Ông Phòng giải thích rằng hiện tại nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn do các yếu tố chủ quan và khách quan. Nếu mức tăng lương quá cao, sẽ làm tăng chi phí sản xuất đáng kể, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Do đó, ông Phòng nhấn mạnh rằng "việc điều chỉnh như thế nào phải cân bằng lợi ích."

Ông Phòng cũng thông tin rằng VCCI hiện đang tiến hành thăm dò ý kiến các doanh nghiệp và chưa đề xuất mức điều chỉnh cụ thể.

Tuy nhiên, ông Phòng nhấn mạnh rằng mục đích của phiên họp là để các bên thảo luận kỹ lưỡng nhằm tìm ra mức tăng phù hợp. Những nội dung đang được trình bày tại phiên họp bao gồm các điều kiện cần thiết để thống nhất điều chỉnh tiền lương tối thiểu ở mức độ phù hợp. Mục tiêu cuối cùng là duy trì sản xuất, bảo vệ doanh nghiệp, giữ chân lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế.

Thời điểm điều chỉnh và mức tăng lương tối thiểu vùng sẽ tiếp tục được các bên thảo luận trong những phiên họp tiếp theo của Hội đồng Tiền lương quốc gia./.

Lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh 17 lần kể từ năm 2009, cho thấy sự quan tâm liên tục của Nhà nước đối với mức sống của người lao động. Trong lần điều chỉnh gần đây nhất từ 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng; và Vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng. Mức lương này đã tăng 250.000 - 350.000 đồng/tháng, tương đương với mức tăng 7,2% so với năm 2025. Đối với lương tối thiểu theo giờ, mức quy định là 25.500 đồng/giờ tại vùng I, 22.700 đồng/giờ tại vùng II, 20.000 đồng/giờ tại vùng III, và 17.800 đồng/giờ tại vùng IV.