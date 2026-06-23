Phú Thọ cắm mốc giới, giải quyết bức xúc của người dân tại bãi khai thác cát

Ngày 23/6, đại diện các sở như Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Khê, xã Phú Khê; Công an xã Cẩm Khê; Công ty Trách nhiệm hữu hạn TMT Phú Thọ (đo đạc địa chính); đại diện thôn Phú Động... tổ chức cắm mốc thực địa nhằm quản lý tốt khai thác cát trên dòng sông Hồng qua xã Cẩm Khê.

Lâu nay, người dân thôn Phú Động, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bức xúc, có nhiều đề nghị lên các cấp chính quyền vì tình trạng khai thác cát, có nguy cơ sạt lở tại bãi bồi sông Hồng thuộc địa bàn xã Phú Khê, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Theo chính quyền xã Cẩm Khê, hiện việc khai thác cát ở khu vực này của đơn vị khai thác được thực hiện theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Mặc dù chưa xác định được vi phạm, nhưng người dân nơi đây có ý kiến nên xã Cẩm Khê khẩn trương họp các ngành liên quan, cũng như mời các sở, ngành liên quan của tỉnh về họp và đi thực địa, cắm mốc giới rõ ràng để yêu cầu công ty khai thác đúng phạm vi cũng như người dân dễ giám sát trong quá trình khai thác.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản hiện trạng khai thác cũng như tiến hành cắm mốc giới phạm vi khai thác.

Đoàn công tác chuẩn bị lập biên bản cắm mốc thực địa, nhằm quản lý tốt khai thác cát trên dòng sông Hồng đoạn qua xã Cẩm Khê. (Ảnh: TTXVN)

Theo biên bản làm việc của đoàn kiểm tra, thực hiện nội dung văn bản số 1661/UBND-KT ngày 19/6/2026 của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Khê về việc phối hợp xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quyết Thắng.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn TMT Phú Thọ tiến hành cắm mốc ranh giới, mốc giới phạm vi khu vực mỏ cát lòng sông Hồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quyết Thắng theo đúng vị trí, tọa độ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp Giấy phép khai thác số 18/GP-UBND ngày 20/02/2024. Vị trí cắm mốc tại khu vực mỏ số 03 (giáp bãi bồi Phú Động) theo các điểm mốc cụ thể:17, 18, 19, 20.

Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quyết Thắng khai thác đúng trong phạm vi mốc giới đã được cấp phép, không làm ảnh hưởng đến người dân đồng thời đề nghị Khu dân cư bảo quản mốc giới, theo dõi, giám sát hoạt động khai thác của Công ty. Trường hợp phát hiện ngoài phạm vi báo cáo Ủy ban Nhân dân xã để xử lý và báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo bà Nguyễn Thị Kim, Trưởng khu Phú Động, việc cắm mốc rõ ràng giúp cho người dân yên tâm và minh bạch trong việc khai thác cát tại khu vực này./.

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