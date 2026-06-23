Nắng nóng đẩy phụ tải điện miền Bắc, hệ thống huy động tối đa nguồn phát

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), nắng nóng gay gắt tại miền Bắc tiếp tục tạo áp lực lớn lên hệ thống điện khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Công suất hệ thống điện quốc gia trong ngày 23/6 tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhiều thiết bị truyền tải khu vực miền Bắc ghi nhận mức mang tải cao, buộc đơn vị vận hành phải triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

Theo thông tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, vào lúc 13 giờ 45 ngày 23/6, thời tiết cực đoan tại miền Bắc với khí áp giảm sâu, hiện tượng tích nhiệt mạnh, nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới 45 độ C đã khiến phụ tải toàn hệ thống tăng cao. Công suất hệ thống điện quốc gia đạt 56.525 MW, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng hệ thống điện miền Bắc đạt 28.340 MW, tăng 7,1%.

Do phụ tải tăng mạnh, một số máy biến áp cấp điện áp 500kV tại khu vực miền Bắc đã vận hành ở mức mang tải cao, gồm Hiệp Hòa AT1, Hiệp Hòa AT2 và Thường Tín AT1. Ở cấp điện áp 220kV, một số máy biến áp ghi nhận vận hành đầy tải như Thường Tín AT4, Bá Thiện AT5, Bắc Ninh 2 AT2 và Thanh Xuân AT1.

Trước tình trạng phụ tải tăng cao trong điều kiện thời tiết bất lợi, đơn vị vận hành hệ thống điện đã thực hiện nhiều giải pháp để duy trì an toàn hệ thống; trong đó, toàn bộ các nguồn điện khả dụng được huy động, bao gồm cả các nguồn sử dụng nhiên liệu DO, FO; các nguồn thủy điện được khai thác cao, đồng thời duy trì cột áp để bảo đảm khả dụng cho các nhà máy thủy điện, đặc biệt là các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Bên cạnh đó, hệ thống tiếp tục tăng huy động các nguồn điện nhập khẩu và phối hợp với các nhà máy điện mới thực hiện thử nghiệm công suất cao trong thời gian cao điểm, nhằm bổ sung nguồn cung và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Dự báo trong cao điểm tối 23/6, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục ở mức cao do khu vực miền Bắc vẫn duy trì trạng thái oi nóng, nền nhiệt giảm chậm sau một ngày nắng nóng gay gắt. Công suất hệ thống điện quốc gia dự kiến đạt khoảng 54.100 MW, trong đó hệ thống điện miền Bắc có thể lên tới 29.000 MW.

Mức công suất này cao hơn so với ngày 23/5 và gần tương đương mức kỷ lục trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua. Sang ngày 24/6, theo nhận định của cơ quan khí tượng, nhiều khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng. Khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nơi nhiệt độ trên 37 độ C; trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C.

Trong bối cảnh đó, phụ tải hệ thống điện miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng cao, xấp xỉ 30.000 MW, tương đương mức công suất kỷ lục từng ghi nhận ngày 27/5/2026.

Để giảm áp lực vận hành hệ thống và bảo đảm cung cấp điện ổn định, NSMO khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Công Thương về thực hiện tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà.

Cụ thể, người sử dụng điện được khuyến nghị tắt các thiết bị khi không sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C trở lên, tiết giảm lượng đèn chiếu sáng, trang trí ngoài trời vào buổi tối. Đồng thời, việc chủ động dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm sẽ giúp giảm áp lực cung cấp điện trong giờ cao điểm, tối ưu chi phí huy động nguồn phát, góp phần nâng cao độ tin cậy và ổn định của hệ thống điện quốc gia./.

Nắng nóng gay gắt, khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm để tránh hóa đơn tăng cao Trước diễn biến phụ tải tăng cao trong mùa nắng nóng, EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm kiểm soát chi phí sinh hoạt và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

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