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Kinh tế Eurozone phát tín hiệu ổn định sau nhiều tháng suy giảm

Theo khảo sát của S&P Global công bố ngày 23/6, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone đạt 49,5 điểm, tăng từ mức 48,5 điểm của tháng 5/2026 và là mức cao nhất trong ba tháng.

Vân Anh
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hoạt động kinh doanh tại Khu vực đồng euro (Eurozone) tiếp tục suy giảm trong tháng 6/2026, nhưng tốc độ đã chậm lại cho thấy nền kinh tế đang dần ổn định hơn.

Theo khảo sát của S&P Global công bố ngày 23/6, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone đạt 49,5 điểm, tăng từ mức 48,5 điểm của tháng 5/2026 và là mức cao nhất trong ba tháng. Dù vẫn dưới ngưỡng 50 điểm, nhưng kết quả này cho thấy đà suy giảm của nền kinh tế đã dịu bớt.

Chuyên gia kinh tế trưởng Chris Williamson của S&P Global nhận định rằng kinh tế Eurozone vẫn duy trì được sức chống chịu trước nguy cơ suy thoái. Theo ông, hoạt động kinh doanh giảm nhẹ trong tháng 6/2026 cho thấy GDP của khu vực gần như không thay đổi trong quý 2/2026.

Sự cải thiện này phần nào nhờ áp lực giá cả và chi phí năng lượng hạ nhiệt sau thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran. Nhờ đó, triển vọng của ngành du lịch và giải trí cũng trở nên tích cực hơn, khi nhu cầu du lịch đang dần phục hồi sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn còn mong manh khi lượng đơn hàng mới tiếp tục giảm. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất vẫn duy trì tăng trưởng với PMI đạt 51,3 điểm trong tháng 6/2026.

Nhìn chung, kinh tế Eurozone đã có dấu hiệu cải thiện so với các tháng trước, dù vẫn đối mặt với nhu cầu yếu và rủi ro từ tình hình địa chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Eurozone #Kinh tế #Đồng euro #Suy thoái
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