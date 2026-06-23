Khống chế, dập tắt hoàn toàn 2 vụ cháy rừng quy mô lớn ở Quảng Trị

Tối 23/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng và người dân khống chế, dập tắt hoàn toàn 2 vụ cháy rừng lớn tại xã Triệu Cơ và Vĩnh Định.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý tàn tro nhằm bảo đảm không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt, gió mạnh, địa hình phức tạp và thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, song với sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân, các đám cháy đã được dập tắt, không để cháy lan rộng đặc biệt là nhà dân.

Trước tính chất phức tạp của vụ cháy, chiều cùng ngày, đoàn công tác của ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa cháy, động viên các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, tại khu vực rừng tràm ở các xã Vĩnh Định, Triệu Cơ xuất hiện đám cháy ở rừng tràm các điểm như: thôn 5, Phương An, thôn 34, Thượng Phú Phường (xã Triệu Cơ) và thôn Trà Trì Phú, Văn Vận (xã Vĩnh Định).

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện cùng với người dân khẩn trương triển khai biện pháp chữa cháy.

Trước diễn biến phức tạp của các đám cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã triển khai nhiều xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hai hiện trường, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ, cùng hàng trăm người dân địa phương tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Trước nỗ lực của chính quyền, các lực lượng và người dân, đến khoảng 16 giờ 30 phút, đám cháy rừng tại khu vực thôn Văn Vận, Trà Trì Phú, xã Vĩnh Định cơ bản đã được khống chế, nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Đến 17 giờ 35 phút, các lực lượng tham gia chữa cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn cả 2 vụ cháy rừng xảy ra tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Quảng Trị tập trung lực lượng khống chế các đám cháy lớn xảy ra ở rừng tràm Các lực lượng tổ chức nhiều mũi, nhiều hướng theo từng khu vực trọng điểm; mở đường băng cản lửa, triển khai đội hình phun nước, sử dụng máy bơm chữa cháy, phương tiện chuyên dụng xử lý các điểm cháy.