Cuộc thi "Sứ giả tiếng Việt tương lai" - Dấu ấn mới trong ngoại giao văn hóa Việt-Lào

Giữa những ngày tháng Sáu rực nắng tại thủ đô Vientiane, bầu không khí tại khán phòng diễn ra Cuộc thi "Sứ giả tiếng Việt tương lai" lần thứ 2 như được tiếp thêm ngọn lửa từ sự nhiệt huyết của những người yêu mến ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Cuộc thi "Sứ giả tiếng Việt tương lai" lần thứ 2 không chỉ đơn thuần là một sân chơi học thuật hay một cuộc thi tài chuyên môn thông thường, mà đã thực sự trở thành một ngày hội văn hóa lớn, một không gian kết nối và gắn kết tình đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trong sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Ban tiếng Việt thuộc Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane tổ chức vừa qua, những giai điệu, câu từ tiếng Việt được ngân vang đầy tự hào giữa lòng đất nước Triệu Voi, trở thành một hành động thiết thực và mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc nhằm hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.

Tiếp nối thành công vang dội của Cuộc thi "Sứ giả tiếng Việt tương lai" lần thứ nhất được tổ chức vào đầu tháng 4, cuộc thi lần này đã đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện cả về quy mô tổ chức lẫn chất lượng chuyên môn.

Sự kiện quy tụ 9 đội thi xuất sắc, đại diện cho các cơ quan, học viện, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang của Lào và các trung tâm đào tạo ngôn ngữ tiếng Việt hàng đầu tại thủ đô Vientiane. Trong đó, có thể kể đến những đơn vị giàu thành tích như Học viện Chính trị-hành chính quốc gia Lào; Trường Chính trị-hành chính thủ đô Vientiane; Trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề hữu nghị Vientiane - Hà Nội; Trung tâm đào tạo tiếng Việt thuộc Viện Nghiên cứu khoa học, giáo dục của Bộ Giáo dục và thể thao Lào; Trung tâm Tiếng Việt thuộc Viện Phát triển Công đoàn Lào; các lớp học đặc thù của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Lào; và lớp học tiếng Việt giàu truyền thống tại Chùa Phật Tích của Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane.

Điều làm nên nét đặc biệt, đồng thời tạo dấu ấn đậm nét cho cuộc thi lần này chính là sự thay đổi căn bản về cơ cấu đối tượng tham gia. Sân khấu "Sứ giả tiếng Việt tương lai" không còn bó hẹp trong phạm vi dành riêng cho học sinh, sinh viên hay con em kiều bào, mà đã chứng kiến sự hiện diện tự tin, chững chạc của số lượng lớn các thí sinh là cán bộ, giảng viên, sỹ quan quân đội và an ninh đang công tác tại các bộ, ban, ngành chủ chốt của Lào.

Sự chuyển dịch mang tính chiến lược này là minh chứng sinh động cho thấy phong trào học tiếng Việt tại Lào đã và đang bứt phá mạnh mẽ khỏi không gian học đường truyền thống để hòa quyện vào dòng chảy công vụ. Tiếng Việt giờ đây đã trở thành công cụ đắc lực, phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn và thúc đẩy các hoạt động hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và thể thao Lào Kingmano Phommahaxay trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Có mặt tại hội trường từ rất sớm để chứng kiến không khí tập luyện công phu và chuẩn bị chu đáo của các đội thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và thể thao Lào Kingmano Phommahaxay đã đánh giá cao tầm vóc, quy mô của sự kiện.

Thay mặt cho ngành giáo dục nước chủ nhà, Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay khẳng định: "Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chủ trì phối hợp tổ chức Cuộc thi 'Sứ giả tiếng Việt tương lai' lần thứ 2 là một đóng góp có ý nghĩa hết sức quan trọng vào việc vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Cuộc thi sẽ tiếp tục là nguồn động lực mạnh mẽ, khơi dậy niềm đam mê, tinh thần yêu và học tiếng Việt trong cộng đồng người dân Lào, cũng như đối với thế hệ kiều bào sinh ra và lớn lên tại Lào. Việc học tiếng Việt của các cán bộ Lào là để phục vụ công tác, là để trở thành các sứ giả tiếng Việt trong tương lai, đóng góp tích cực cho việc vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi phát triển vững bền và hiệu quả, mang lại lợi ích ngày càng nhiều hơn về cho hai dân tộc Lào-Việt Nam anh em."

Đánh giá về hợp tác giáo dục, một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể mối quan hệ song phương, Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay khẳng định mối quan hệ giữa Bộ Giáo dục hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm ở mọi cấp. Đặc biệt, hiệu quả từ công tác trao đổi học sinh, sinh viên ngày càng được nâng cao.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Thứ trưởng Kingmano Phommahaxay bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam, đặc biệt là việc cung cấp học bổng hàng năm cho các sinh viên Lào. Bên cạnh đó, các dự án hợp tác trao đổi ngôn ngữ cũng đang tạo nên cơ chế hợp tác toàn diện, hiệu quả, thể hiện sinh động cho tình đoàn kết, thủy chung giữa hai dân tộc.

Sức hấp dẫn và sự lôi cuốn mạnh mẽ của Cuộc thi "Sứ giả tiếng Việt tương lai" lần thứ 2 không chỉ dừng lại ở quy mô dàn dựng hay nội dung phát biểu của các nhà quản lý, mà ở sự sống động, rực rỡ sắc màu và lay động lòng người chính nhờ tiếng lòng, những cảm xúc chân thành từ các thí sinh, những người trực tiếp đứng trên sân khấu để dùng tiếng Việt nói lên tư duy, tình cảm và ước mơ của mình.

Chị Thipphaphone Sihavong, thí sinh đội Trung tâm Tiếng Việt của Viện Phát triển Công đoàn Lào trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đối với chị Thipphaphone Sihavong, học viên xuất sắc đại diện cho Trung tâm Tiếng Việt thuộc Viện Phát triển Công đoàn Lào, cuộc thi lần này là một dấu mốc vô cùng đặc biệt, ghi dấu hành trình gian khổ nhưng đầy tự hào trong việc chinh phục tiếng Việt. Dù là lần đầu tiên bước chân ra một sân chơi lớn cấp quốc gia và không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu, chị Thipphaphone Sihavong xúc động chia sẻ sự vinh dự và hạnh phúc khi được trao cơ hội đại diện cho đơn vị tham gia tranh tài tại một cuộc thi ý nghĩa như thế này.

Theo chị, việc được đứng ở đây, được giao lưu và học hỏi từ các đội bạn đã là một phần thưởng lớn lao, vượt lên trên ý nghĩa của những danh hiệu giải thưởng thuần túy.

Chị Thipphaphone Sihavong cho biết qua quá trình học tiếng Việt và tham gia hội thi, các thí sinh có cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về kho tàng văn hóa phong phú, về lối sống và tình cảm nồng hậu của nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, khi dòng chảy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, ngoại giao và du lịch giữa hai nước đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc người dân Lào học tiếng Việt và người dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại Lào học tiếng Lào chính là nhịp cầu bền vững nhất để củng cố và phát triển mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Cũng mang trong mình ngọn lửa đam mê và niềm tự hào sâu sắc khi được khoác trên mình bộ cảnh phục của lực lượng vũ trang nhân dân Lào, anh Bounkham Phimmachanh, học viên đến từ Học viện Chính trị Công an Lào, đã mang tới cuộc thi một góc nhìn đầy lý tưởng cách mạng, kiên định nhưng cũng không kém phần xúc động về tình anh em gắn bó giữa hai dân tộc.

Giọng nói trầm ấm, dứt khoát và hào sảng của người chiến sỹ công an Lào vang lên giữa khán phòng như một lời cam kết chính trị đầy trách nhiệm: "Tham gia cuộc thi lần này, trong lòng tôi trào dâng một niềm tự hào to lớn về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam, mối quan hệ được xây dựng bằng tình yêu thương và sự gắn kết thủy chung kiểu anh em ruột thịt. Đây không chỉ là một cuộc thi tài ngôn ngữ, mà thực sự là không gian văn hóa giúp gắn kết hai dân tộc thêm hài hòa, bền chặt. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là một hình mẫu đặc biệt, được vận hành theo một cơ chế đặc biệt, bởi hai dân tộc có sự tương đồng sâu sắc về văn hóa và cùng chung một lý tưởng cách mạng cao đẹp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của hai Đảng. Tình cảm gắn bó này đã vượt qua mọi giới hạn thông thường, được thể hiện sinh động qua các hoạt động thăm hỏi thường xuyên, sự trao đổi, giao thoa về ngôn ngữ, lời nói và những giá trị văn hóa tinh thần quý báu."

Anh Bounkham Phimmachanh, thí sinh đội Học viện Chính trị Công an Lào trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tiếp tục mạch cảm xúc đầy tự hào khi đánh giá về giá trị thực tiễn và chiều sâu nhân văn mà hội thi mang lại cho toàn thể học viên, anh Bounkham Phimmachanh nhấn mạnh "Cuộc thi Sứ giả tiếng Việt tương lai" chính là một diễn đàn quan trọng để các cơ quan, đơn vị của Lào trao đổi bài học kinh nghiệm, thúc đẩy giao lưu văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết song phương. Sự phối hợp, sẻ chia kiến thức này chắc chắn sẽ là nền tảng vững chắc để tiếp tục bổ sung nguồn sinh lực mới, vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại và tình yêu thương giữa hai nước phát triển lên những tầm cao mới.

Sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc cùng chiều sâu trong nội dung truyền tải của tập thể các chiến sỹ an ninh đến từ Học viện Chính trị Công an Lào đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ khán giả và thuyết phục hoàn toàn Hội đồng Giám khảo. Trải qua các phần thi cam go, từ màn chào hỏi sáng tạo, phần thi hùng biện sắc sảo cho đến các tiết mục tài năng nghệ thuật đậm đà bản sắc, đội thi Học viện Chính trị Công an Lào đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký để vinh dự giành ngôi vị cao nhất. Giải Nhì thuộc về sự duyên dáng, chỉn chu của tập thể Lớp học tiếng Việt Chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, trong khi 7 đội thi còn lại cùng nhận Giải Ba trong niềm vui chung trọn vẹn và ấm áp tình đồng chí.

Cuộc thi "Sứ giả tiếng Việt tương lai" lần thứ 2 mặc dù đã khép lại, nhưng lại mở ra những niềm tin, kỳ vọng và không gian phát triển mới cho công tác ngoại giao văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào. Sự thành công rực rỡ của hội thi một lần nữa khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ, sức sống bền bỉ và chiều sâu của tiếng Việt tại đất nước hoa Champa anh em. Đồng thời, sự kiện cũng phản ánh sinh động nhu cầu, sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Lào đối với việc học tập, nghiên cứu và sử dụng tiếng Việt như một công cụ hữu hiệu để phục vụ công tác và thắt chặt tình đoàn kết.

Đó chính là những minh chứng sinh động nhất, thực tế nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai bên trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa sâu rộng.

Những hoạt động này sẽ là nguồn xung lực quý báu, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy tài sản vô giá mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng, vun đắp bằng cả máu và nước mắt: Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào sẽ mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững./.

Tôn vinh tiếng Việt: "Địa chỉ đỏ" giữ gìn và phát triển tiếng Việt tại Lào Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa chiến lược lâu dài.