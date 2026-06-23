Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam và Viện Báo chí và Truyền thông Xã hội vừa phát động Giải thưởng Công nghiệp Văn hóa Việt Nam “Ngọn đuốc vàng" (Golden Torch Awards for Cultural Industries - GTACI) năm 2026.

Giải thưởng “Ngọn đuốc vàng” được tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Giải thưởng cũng nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế sáng tạo; quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của các chủ thể văn hóa; gắn kết hiệu quả kinh tế với giá trị văn hóa và trách nhiệm xã hội; xây dựng các chuẩn mực đánh giá trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; lan tỏa các giá trị sáng tạo Việt Nam và nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo thông tin của ban tổ chức, giải thưởng được xét chọn trong 10 lĩnh vực: Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Nghệ thuật biểu diễn; Phần mềm và trò chơi giải trí; Quảng cáo; Thủ công mỹ nghệ; Du lịch văn hóa; Thiết kế sáng tạo; Truyền hình và phát thanh; Xuất bản.

Đối với tổ chức, Giải thưởng sẽ được trao cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; đơn vị sự nghiệp; tổ chức xã hội; các tổ chức, đơn vị thành viên thuộc Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Các hạng mục xét chọn tiêu biểu gồm: Vì sự phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; Đơn vị đổi mới sáng tạo xuất sắc; Đơn vị ứng dụng công nghệ số tiêu biểu; Đơn vị quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế xuất sắc; Đơn vị phát triển du lịch văn hóa tiêu biểu; Đơn vị bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa xuất sắc.

Giải thưởng sẽ được trao cho các nghệ sỹ, nhà sáng tạo nội dung... (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)

Đối với cá nhân, Giải thưởng được trao cho các nghệ sỹ, nhà sáng tạo nội dung, nhà thiết kế, nhà sản xuất, chuyên gia văn hóa, doanh nhân văn hóa, nhà nghiên cứu văn hóa và hội viên Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Các hạng mục xét chọn tiêu biểu gồm: Cống hiến vì sự phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; Cá nhân bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu; Nghệ sỹ/Nhà thiết kế tiêu biểu; Cá nhân đổi mới sáng tạo tiêu biểu; Tài năng trẻ Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia giải thưởng từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9. Lễ vinh danh và trao Giải thưởng “Ngọn đuốc vàng” năm 2026 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24/11 tại Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng Giải thưởng sẽ trở thành sự kiện thường niên có uy tín, góp phần phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các giá trị sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững; đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới./.

Các không gian sáng tạo 'trỗi dậy' tạo động lực phát triển công nghiệp văn hoá Theo các chuyên gia trong nước và quốc tế, văn hóa sáng tạo chính là biểu hiện của bản sắc đồng thời trở thành nguồn lực cốt lõi để châu Á bước vào tương lai bền vững, công bằng và giàu tính nhân văn.