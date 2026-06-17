Thành phố Hồ Chí Minh: “Mơ show” mở lối cho công nghiệp văn hóa cất cánh

Thành phố Hồ Chí Minh vừa đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa bằng việc ra mắt vở diễn nghệ thuật xiếc và múa rối “Mơ show” tại Rạp xiếc Phú Thọ.

Sau 3 ngày công diễn miễn phí, tác phẩm đỉnh cao kết hợp giữa tư duy sáng tạo, kỹ thuật chuyên sâu và công nghệ sân khấu hiện đại này chính thức mở bán vé cho các suất diễn định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 20/6 đến hết tháng Chín.

Đây là nỗ lực đưa di sản truyền thống vào dòng chảy kinh tế sáng tạo toàn cầu.

Đột phá từ thiết chế văn hóa tầm vóc quốc tế

Hạ tầng thiết chế là “mạch máu” cốt lõi của mọi nền công nghiệp văn hóa. Nhiều năm qua, ngành biểu diễn Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu không gian sáng tạo chuẩn quốc tế.

Do đó, việc công diễn vở “Mơ show” cùng sự kiện “chào sân” Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ được xem là một cột mốc lịch sử. Nằm trong nhóm các rạp biểu diễn lớn và hiện đại, công trình quy mô này đã hiện thực hóa khát vọng suốt hơn 20 năm qua của các thế hệ lãnh đạo Thành phố và ngành văn hóa.

Chứng kiến dấu ấn lịch sử này, Nghệ sỹ Nhân dân Tâm Chính, Chủ tịch Liên hiệp hội Xiếc Việt Nam xúc động chia sẻ: "Tôi thực sự vui mừng và tự hào trước một công trình hiện đại vượt bậc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là rạp xiếc đơn thuần mà còn là không gian biểu diễn đa năng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của nhiều loại hình nghệ thuật. Thiết chế văn hóa tầm vóc này chính là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với văn hóa nghệ thuật, kịp thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần ngày càng cao của nhân dân."

Sự vượt trội của Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ nằm ở cấu trúc hạ tầng kỹ thuật vô cùng linh hoạt. Sân khấu được thiết kế như một không gian “mở,” không giới hạn cho sự bay bổng của đạo diễn khi mặt sàn biểu diễn có thể chuyển đổi linh hoạt từ cạn sang nước, tích hợp đồng bộ hệ thống khói lạnh, lửa kỹ thuật, ánh sáng laser công suất lớn và công nghệ trình chiếu tương tác thị giác 3D Mapping.

Với thời lượng hơn 60 phút, “Mơ show” kể về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ từ những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc, sự sống cho đến khi khám phá, gọi tên các cung bậc cảm xúc của mình. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đây là “sân chơi” đúng tầm để các nghệ sỹ thỏa sức sáng tạo. Nhờ đó, ngành biểu diễn có điều kiện giới thiệu chuỗi sản phẩm mang tính giải trí cao, đóng góp hiệu quả vào lộ trình xây dựng nền công nghiệp văn hóa vững mạnh.

Sự đồng điệu tạo dấu ấn

Chính từ "bệ đỡ" hạ tầng tối tân của Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, vở diễn nghệ thuật tổng hợp “Mơ show” đã được ra đời. Trong 70 phút, dưới sự dẫn dắt của Tổng đạo diễn Dương Thảo và Giám đốc sáng tạo Huy Nguyễn, “Mơ show” mang kết cấu của một thiên truyện triết lý về hành trình trưởng thành của một con người.

Từ một đứa trẻ với những rung động nguyên sơ, nhân vật chính lần lượt trải qua bốn cung bậc cảm xúc cốt lõi: “Niềm vui,” “Cơn giận,” “Nỗi sợ” và “Yêu thương.” Để rồi từ đó, nhân vật kiêu hãnh đứng dậy, hòa nhịp và cống hiến trọn vẹn dưới danh xưng cao quý “Người Nghệ sỹ.”

“Mơ show” đã khẳng định đẳng cấp chuyên môn cao nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa xiếc mạo hiểm, múa rối truyền thống (cạn và nước), múa đương đại, võ cổ truyền và công nghệ thị giác đắm chìm (Immersive).

Sân khấu được thiết kế “mở”, được chuyển đổi linh hoạt từ cạn sang nước. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Khán giả liên tục bất ngờ trước những màn rối nước thoắt ẩn thoắt hiện, những pha nhào lộn trên không kịch tính tương tác trực tiếp với ánh sáng laser và quả cầu ma thuật Osama Halley.

Đặc biệt, cao trào cảm xúc được đẩy lên đỉnh điểm qua phân đoạn đu bay đỉnh cao của Hiển Phước-Thanh Hoa, cùng sự kết hợp độc đáo giữa múa bơi nghệ thuật và rối cạn.

Dưới góc độ lý luận, Phó Giáo sư-Tiến sỹ-Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao sự táo bạo và dũng cảm khi kết hợp giữa xiếc mạo hiểm và múa rối truyền thống.

Ông nhận định đây là thử nghiệm sinh động, thể hiện sự chủ động của nghệ sỹ trong việc tìm tòi hướng đi mới tiếp cận khán giả đương đại. Bằng cách dung hòa tài năng thiên bẩm với công nghệ thời đại số, tác phẩm đã tạo nên một “đặc sản” nghệ thuật độc đáo, vừa hấp dẫn công chúng trong nước, vừa thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế.

Thành công của “Mơ show” cũng minh chứng cho một thực tế, thế hệ trẻ hiện nay, từ biên kịch, đạo diễn, kỹ thuật viên công nghệ đến diễn viên… đang là mũi nhọn tiên phong, làm chủ hoàn toàn các công nghệ trình diễn phức tạp nhất.

Sự đồng điệu ở đây không chỉ là sự hòa hợp giữa các loại hình nghệ thuật mà còn là sự kết nối thế hệ, sự gặp gỡ giữa dòng máu truyền thống và tư duy hiện đại của những người trẻ yêu nghề.

Đẳng cấp của công nghiệp văn hóa

Sự ra đời của “Mơ show” và việc vận hành Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ là những bước đi vững chắc đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Định nghĩa cốt lõi của công nghiệp văn hóa không chỉ dừng lại ở phục vụ giải trí thuần túy cho công chúng. Quan trọng hơn, đó là việc đưa lao động nghệ thuật và chất xám của đội ngũ văn nghệ sỹ vào một "guồng máy" vận hành khoa học, chuyên nghiệp theo quy trình công nghiệp.

Vở diễn được dàn dựng độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: múa rối dẫn dắt mạch truyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng và công nghệ trình chiếu 3D Mapping mở ra thế giới nội tâm đầy sắc màu. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Từ đó, các tác phẩm văn hóa mới có thể thu hút dòng tiền đầu tư từ xã hội, tạo ra nguồn thu bền vững để tái sản xuất các giá trị tinh thần, đồng thời, đóng góp trực tiếp vào tổng thu nhập quốc dân (GDP).

Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vở diễn “Mơ show” là minh chứng rõ nét cho mô hình kinh tế văn hóa mà Thành phố đang hướng tới.

Sau các suất diễn ra mắt miễn phí phục vụ công chúng và thiếu nhi, “Mơ show” sẽ chính thức chuyển sang hình thức biểu diễn thương mại bán vé định kỳ vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

“Đây là mô hình hợp tác hiệu quả, kết hợp hài hòa giữa dòng vốn đầu tư định hướng của Nhà nước cùng sự năng động, linh hoạt từ khối nghệ thuật ngoài công lập. Trong tương lai, Thành phố kỳ vọng vở diễn 'Mơ show' cùng công trình Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ sẽ gắn kết chặt chẽ để trở thành một điểm đến văn hóa đặc sắc, đồng thời là sản phẩm du lịch nghệ thuật chiến lược, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước,” Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Nhìn rộng ra bối cảnh quốc tế, ngành Xiếc Việt Nam (bề dày hơn 70 năm) đang khẳng định vị thế bằng hàng loạt giải thưởng lớn trong 5-6 năm qua. Minh chứng mới nhất là giải thưởng Vương miện Bạc danh giá tại Cuộc thi “Công chúa xiếc” diễn ra tại thành phố Saratov (Liên bang Nga) - cuộc thi duy nhất trên thế giới dành riêng cho các nữ nghệ sỹ xiếc tài năng. Xa hơn nữa là lời mời tham gia Liên hoan Xiếc Quốc tế Monte Carlo vào tháng 1/2027 với tiết mục đậm đà bản sắc “Đu nón.”

Trước những vận hội mới, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng khẳng định, các thiết chế văn hóa hiện đại như Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ sẽ là “bệ phóng” nâng tầm nghệ sỹ Việt.

Để cạnh tranh sòng phẳng toàn cầu, ông nhấn mạnh việc các nghệ sỹ phải liên tục nâng cao kỹ thuật đỉnh cao, đồng thời được đầu tư bài bản vào các vở diễn kết hợp công nghệ như “Mơ show.” Đây là “chìa khóa” để định vị thương hiệu văn hóa quốc gia và lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.

Có thể khẳng định, “Mơ show” không còn là một giấc mơ xa xôi của những người làm nghệ thuật. Đó là một thực tế sinh động, một minh chứng cho thấy khi có sự thấu hiểu và đầu tư đúng tầm, sự đồng lòng và sáng tạo không mệt mỏi của đội ngũ văn nghệ sỹ cùng sự tiếp sức của công nghệ hiện đại, các sản phẩm văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin vươn ra biển lớn, khẳng định vị thế và đẳng cấp của một nền công nghiệp văn hóa giàu bản sắc, nhạy bén và phát triển bền vững./.

Vở diễn "Mơ show": Dấu ấn đột phá của nghệ thuật xiếc, múa rối đương đại Ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh, "Mơ show" gây ấn tượng với sự kết hợp giữa xiếc, múa rối và công nghệ 3D Mapping, được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ công chúng và du khách.