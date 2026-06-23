Ngày hội Gia đình Việt Nam: Tôn vinh và trao truyền những giá trị truyền thống

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” trở nên đặc biệt hơn bởi có sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố (Khánh Hòa, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và Hải Phòng). Ngày hội sẽ diễn ra tại thành phố Nha Trang, từ ngày 25-29/6.

Đáng chú ý, ngày hội mang đến nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm và giao lưu nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Tôn vinh những giá trị tốt đẹp

Ngày hội Gia đình Việt Nam là hoạt động văn hóa thường niên nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, ngày hội góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trong giai đoạn mới.

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động kỷ niệm năm nay hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, với điểm nhấn là không gian triển lãm có chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng.”

Triển lãm giới thiệu hình ảnh, tư liệu về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác gia đình; phản ánh những chủ trương, chính sách quan trọng về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, triển lãm ảnh chuyên đề giới thiệu những hình ảnh đẹp về gia đình Việt Nam, tôn vinh tình yêu thương, sự gắn bó giữa các thế hệ; quảng bá những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, phong tục tập quán của các gia đình tại nhiều vùng miền trên cả nước, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, biên giới và hải đảo.

Niềm vui của trẻ khi được bà đưa đi mua sách và những món đồ chơi yêu thích. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Không gian “Tinh hoa nghề trong gia đình Việt” giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ như thêu truyền thống, mây tre đan, điêu khắc, chạm khắc gỗ mỹ nghệ, dệt lụa cùng nhiều ngành nghề thủ công đặc sắc khác. Qua đó góp phần tôn vinh giá trị lao động sáng tạo, bản sắc văn hóa dân tộc và vai trò của gia đình trong việc bảo tồn, phát huy nghề truyền thống.

Ngoài ra, không gian “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” giới thiệu các đầu sách về kỹ năng nuôi dạy con, xây dựng hạnh phúc gia đình, giáo dục nhân cách và phát triển văn hóa đọc… nhằm hướng tới xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thông qua việc cùng đọc sách, chia sẻ tri thức.

Đặc biệt, 9 tỉnh, thành phố tham gia ngày hội sẽ có khu vực trưng bày những hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sản phẩm văn hóa đặc sắc, phản ánh sinh động đời sống gia đình, phong tục tập quán và các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của từng địa phương.

Trong khuôn khổ ngày hội còn có nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức xuyên suốt như: Lễ khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 (lúc 15h30 ngày 25/6); Chương trình giao lưu nghệ thuật “Niềm vui gia đình” với các tiết mục ca, múa, nhạc, sân khấu, nghệ thuật đường phố, khiêu vũ và dân vũ ngày (26/6); Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng “Sắc màu của biển” (28/6)…

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Ngày hội tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và vun đắp nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Phụ nữ dân tộc Dao diện trang phục sặc sỡ chuẩn bị cho Ngày hội Gia đình tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam. (Ảnh: vinaculto.vn)

Ngày hội gia đình đặc biệt ở Thủ đô

Cuối tuần qua, trong không gian đậm đặc sắc màu đại ngàn của ngôi nhà chung Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động hằng ngày tại Làng đã cùng hòa nhịp niềm vui trong chương trình dân ca dân vũ “Mừng vui ngày hội gia đình,” hướng về kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 (28/6/2001 - 28/6/2026).

Tiếp nối những “di sản” tốt đẹp cũng như khẳng định giá trị bền vững của truyền thống gia đình Việt Nam giữa bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hoạt động kỷ niệm không chỉ là dịp để tôn vinh mà còn là khoảng lặng để mỗi người con của núi rừng quay về với cội nguồn, để nhận ra giữa cuộc sống hối hả ngoài kia vẫn luôn có một nơi để thuộc về, có những người anh em gọi nhau chung tiếng “đồng bào” để yêu thương và bao bọc.

Sắc màu văn hóa của bảy nhóm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ở Làng (gồm dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu - thành phố Huế; Ba Na, Gia Rai - Gia Lai; Xơ Đăng - Quảng Ngãi; Ê Đê - Đắk Lắk; Raglai - Khánh Hòa) chính là minh chứng cho sức sống văn hóa bền bỉ trường tồn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương gia đình và lòng tự hào đó.

Với ý nghĩa này, trong chương trình dân ca dân vũ, đồng bào Cơ Tu đã mang đến nhiều điệu múa đặc trưng như “Tung tung da dá,” hay còn gọi “Vũ điệu dâng trời,” là sự kết hợp giữa nam và nữ, giữa âm thanh cồng chiêng cùng với tiếng “hú” vang xa và cao vút hòa cùng nhịp múa.

Một gia đình đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ở Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Tung tung da dá” được người Cơ Tu yêu thích nhất, bởi đây là một trong số ít những làn điệu dân ca dân vũ thể hiện được tinh thần đoàn kết, gắn bó một lòng của đàn ông, thanh niên với đàn bà và thiếu nữ Cơ Tu.

Vòng tròn nam nữ thanh niên di chuyển nhịp nhàng sinh động cùng với âm thanh cồng chiêng và các loại nhạc cụ truyền thống ngân dài, hòa vào không gian vũ trụ như lời cầu nguyện người Cơ Tu gửi tới đấng thần linh và tổ tiên. Họ tin rằng thần đất, thần sông, thần suối cho họ cái ăn và Giàng (Trời) cho họ cái nghĩ, niềm tin vào sức mạnh để vượt qua, sống mạnh mẽ cùng với nắng gió và núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.

“Tung tung” là điệu múa của đàn ông, con trai, còn “da dá” là điệu múa của đàn bà, con gái. Trong những lần sinh hoạt dân ca dân vũ, tất cả cùng múa và nhịp bước trong cùng một vòng tròn ngược theo kim đồng hồ, sôi động, rộn ràng trên nền tiếng trống, cồng chiêng.

Còn với điệu “da dá,” động tác múa phải uyển chuyển, toát lên sự đằm thắm, chung thủy và không bị khuất phục. Vì thế, điệu múa này chỉ dành riêng cho “phái đẹp.” Bởi người Cơ Tu quan niệm phụ nữ vốn thùy mị, thương chồng, yêu con, biết hy sinh vì sự sinh tồn, phát triển của dòng tộc.

Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền những giá trị văn hóa dân tộc, là cốt lõi cho một quốc đất nước triển vững bền. Xây dựng môi trường văn hóa nên được xây dựng từ văn hóa gia đình. Vì thế, việc gắn kết, vun đắp yêu thương và chia sẻ không chỉ là mục tiêu để xây dựng hệ giá trị hạnh phúc cho gia đình Việt Nam mà còn là nền tảng xây dựng hệ giá trị trường tồn cho một quốc gia./.

Đồng bào các dân tộc cùng tôn vinh giá trị gia đình Việt với hoạt động đặc biệt Điểm nhấn là hoạt động Lễ hội Sơmă Kơcham - một nghi lễ quan trọng của đồng bào dân tộc Ba Na, thường được tổ chức để tẩy uế và cầu mong bình an, may mắn cho cộng đồng sẽ được tái hiện.