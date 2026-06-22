Làm lại phim cũ, phim Doraemon vẫn là "gà đẻ trứng vàng" ở phòng vé Việt

"Doraemon: Nobita và Lâu đài dưới đáy biển" (hay Doraemon Movie 45) sau khoảng một tháng ra rạp đã đạt hơn 201 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam), trở thành phim quốc tế có doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại.

Thành tích này đưa phim lên vị trí thứ 2, bảng xếp hạng các phim hoạt hình ăn khách nhất tại Việt Nam, đứng đầu là "Zootopia 2" (2025) với 233 tỷ đồng. Tại quê nhà Nhật Bản, phim đạt 25 triệu USD theo Box Office Mojo (hơn 650 tỷ đồng).

Doraemon Movie 45 kể về hành trình cắm trại dưới đáy biển của chú mèo máy màu xanh cùng Nobita và hội bạn. Tại đây cả nhóm được gặp El và vương quốc Mu bí ẩn. Vừa khám phá thế giới mới, cả nhóm vừa cùng nhau bước vào một nhiệm vụ giải cứu Trái đất.

Doanh thu hơn 200 tỷ đồng là thành tích khá đặc biệt với thể loại hoạt hình nói riêng và phim chiếu rạp tại Việt Nam nói chung. Đây là mốc chỉ số ít phim nước ngoài đạt được, thường được coi là "bom tấn" từ Hollywood như các phim "Avengers," "Spider-Man" hay "The Super Mario Bros. Movie."

Ngoài công nghệ hình ảnh và đồ họa đẹp mắt, Movie 45 thực chất có khá ít yếu tố để gây "sốt." Phim là bản làm lại từ tác phẩm gốc đã ra mắt năm 1983, do đó đã có một bộ phận khán giả đã xem nội dung này.

"Bình mới rượu cũ" nhưng Doraemon Movie 45 vẫn được khán giả tin tưởng chọn lựa. (Ảnh từ phim)

Dù có sự cải tiến về cốt truyện và cách xây dựng nhân vật, Movie 45 không tạo cảm giác đột phá. Bản thân tác phẩm cũng không gây tranh cãi, không tạo thảo luận đáng chú ý nào trên mạng xã hội.

Vì vậy, thành tích âm thầm vươn "top 2" tại phòng vé Việt cho thấy chú mèo máy Doraemon vẫn là thương hiệu "gà đẻ trứng vàng" cho nhà phát hành, là cái tên bảo chứng, an toàn mà vẫn đủ giải trí để mua vé khi đến rạp.

Trước đó vào thời điểm ra mắt, Movie 45 được hưởng một phần hiệu ứng từ phần phim "Món quà là chuyến du lịch Việt Nam." Dù chỉ kéo dài 10 phút, không có cốt truyện cụ thể, lại dính vướng tin đồn AI để hậu kỳ, phần phim được lan truyền và bàn tán sôi nổi về cảnh sắc, áo dài, nón lá cùng loạt chỉ dấu địa phương khác.

Cuối cùng, phim vẫn thành công trong việc tạo mối liên kết gần gũi hiếm có sau hàng chục năm thương hiệu Doraemon có mặt tại Việt Nam./.

Phim Doraemon đến Việt Nam dính nghi vấn AI vẫn gây sốt rần rần Chi tiết về tên món ăn bún riêu trong bộ phim bị viết sai chính tả và nhòe, mờ đã làm dấy lên nghi vấn về việc đội ngũ Việt dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để tạo hình thay vì vẽ thủ công.