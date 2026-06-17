Êkíp "Mesdames Thanh Sắc" ngạc nhiên khi phim "gần như không bị cắt"

Thanh Hằng và bạn diễn Hồng Ánh, Lương Thế Thành. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Sau khi ra mắt phim ngày 16/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim "Mesdames Thanh Sắc" sẽ mở suất chiếu sớm từ tối 18/6 và chiếu chính thức từ 19/6.

Tác phẩm thuộc thể loại drama noir (kiểu phim chính kịch tội phạm thập niên 1940, 1950) và tình cảm, lấy bối cảnh về những cuộc ăn chơi trên vũ trường, cuộc sống về đêm tại Sài Gòn thập niên 1960.

Để tái hiện nền cảnh này, nhà sản xuất kiêm nữ chính Thanh Hằng cho biết chủ yếu phải dùng tới CGI. Theo đó phần thiết kế mỹ thuật và kỹ xảo là hai hạng mục tốn kém nhất cả dự án, khoảng 20% tổng ngân sách sản xuất để tạo cảm giác chân thực cao.

"Mesdames Thanh Sắc" xoáy vào nhiều vấn đề xã hội gây nhức nhối như tội phạm, bạo lực, mại dâm, thậm chí có cả giết người. Do vậy êkíp nói cảm thấy khá bất ngờ khi phim gần như không phải chỉnh sửa gì, ngoài một cảnh duy nhất.

"Cục Điện ảnh chỉ yêu cầu cắt một cú máy cận trong cảnh tạt axit. Ngoài ra hầu hết các chi tiết còn lại đều được giữ nguyên. Chúng tôi rất biết ơn vì bộ phim vẫn giữ được tinh thần ban đầu," Thanh Hằng chia sẻ.

Thanh Hằng cho biết dù phim khai thác nhiều mặt tối của xã hội nhưng vẫn hướng đến thông điệp nhân văn về sự tha thứ, buông bỏ và hành trình chữa lành của con người sau những tổn thương.

Cảnh bà Sắc cho người "dằn mặt" Cầm Thanh. (Ảnh từ phim)

"Nhân vật nào trong phim cũng có những vết xước riêng. Họ có đúng, có sai, có hạnh phúc và cũng có đau khổ. Điều quan trọng nhất là sau tất cả, họ nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống," cô nói.

Trong "Mesdames Thanh Sắc" Thanh Hằng vào vai Cầm Thanh, vũ nữ nổi tiếng nhất nhì Sài Thành bấy giờ, bị coi là kẻ thứ ba trong mối quan hệ giữa Bá Dũng (Lương Thế Thành), một trưởng ty cảnh sát và Madame Sắc (Hồng Ánh), bà chủ một vũ trường lớn.

Cuộc đối đầu giữa hai người đàn bà không chỉ có ghen tuông thông thường, mà còn cả những màn trả thù "khét tiếng" đến nhiều đời sau. Theo chia sẻ của đạo diễn Thắng Vũ, "Mesdames Thanh Sắc" dựa trên nhiều vụ đánh ghen trong bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960. Nổi bật là các vụ tạt axit để lại hậu quả nghiêm trọng.

Vào vai nạn nhân bị tạt axit, Thanh Hằng mang diện mạo tổn thương nghiêm trọng nửa gương mặt. Hình ảnh da mặt sần sùi vì bỏng, mắt trái bị hỏng đã trở thành một trong những yếu tố gây chú ý về phim thời gian qua.

Dự kiến vào thời điểm ra mắt, phim của Thanh Hằng sẽ đối đầu trực tiếp với 4 phim ngoại khác gồm "Toy Story 5," "Obsession" (Mỹ), "Ma Lu" (Thái Lan) và "Bạch xà" (Trung Quốc). Cũng ra mắt thời điểm này còn có "Trường Hè, 2001" (Séc-Việt Nam), tuy nhiên phim chỉ chiếu hạn chế ở một số hệ thống rạp nên dự kiến sẽ ít gây ảnh hưởng./.

Phim điện ảnh lấy cảm hứng từ những vụ tạt axít chấn động Sài Gòn Thanh Hằng đóng chính trong phim "Mesdames Thanh Sắc," đối đầu với Hồng Ánh trong câu chuyện về về ghen tuông tình ái, bị tạt axit tới mù lòa, mặt mũi biến dạng hoàn toàn.