Tôn vinh tiếng Việt: "Địa chỉ đỏ" giữ gìn và phát triển tiếng Việt tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/6 tại thủ đô Vientiane, Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức Lễ Bế giảng năm học 2025-2026 với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Vientiane; Hội người Việt Nam cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh.



Báo cáo tổng kết năm học, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra, duy trì chất lượng giáo dục toàn diện, đạt nhiều thành tích trong học tập và các kỳ thi.

Các hoạt động ngoại khóa, giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ và thể thao được tổ chức phong phú, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực và kỹ năng cho học sinh.



Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan giáo dục của Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, các bậc phụ huynh cùng sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên và học sinh.

Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm biểu dương những thành tích của Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh nhà trường trong năm học vừa qua. Đại sứ đánh giá Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du không chỉ là cơ sở giáo dục có uy tín tại Vientiane mà còn là điểm sáng trong việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào.



Đại sứ nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Tại địa bàn Lào, hệ thống các ngôi trường của cộng đồng người Việt tại nhiều địa phương đang thực sự trở thành những điểm sáng văn hóa vững chắc, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn Việt cho các thế hệ con em kiều bào.

Trong bức tranh chung đó, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Nhà trường đã và đang đóng góp tích cực vào công tác dạy và học tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực trẻ có tri thức, có kỹ năng, có bản sắc văn hóa, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện, hội nhập.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong quá trình phát triển.



Đại diện ngành giáo dục địa phương, ông Khanxay Sengsouny, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Vientiane, đánh giá cao những kết quả của nhà trường trong năm học vừa qua, ghi nhận sự tận tụy của Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Ông bày tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời đề nghị phụ huynh và các tổ chức liên quan tiếp tục đồng hành cùng nhà trường.



Tại buổi lễ, em Monthaphon Inthalangsy, đại diện học sinh lớp 12, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô và cha mẹ, đồng thời khẳng định sẽ mang theo những bài học về lòng nhân ái, sự trung thực và ý chí vươn lên để tiếp tục phấn đấu trên chặng đường phía trước.



Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Lễ bế giảng khép lại trong không khí vui tươi, xúc động, đánh dấu một năm học thành công của Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du./.

Tôn vinh tiếng Việt: Lan tỏa giá trị và văn hóa Việt ở Belarus Trong khuôn khổ Trại hè, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp cùng Hội Người Việt tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Lớp tiếng Việt tại Belarus, một điểm sáng trong phong trào gìn giữ tiếng Việt.

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