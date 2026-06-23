Hà Nội: Chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực phát triển mới của Thủ đô, không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị hiện đại mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao quy mô lớn ở khu vực phía Nam thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đang được chính quyền địa phương các xã, phường Hà Nội khẩn trương triển khai với quyết tâm cao, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Điển hình như ngày 23/6, xã Hồng Vân đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cho các hộ dân thuộc 3 khu dân cư: xóm 4 thôn Phương Quế, thôn Duyên Trường và thôn Xâm Dương 3, với tổng số tiền hơn 334 tỷ đồng.

Việc chi trả được tổ chức tại 3 địa điểm gồm Nhà văn hóa thôn Phương Quế, Nhà văn hóa thôn Duyên Trường và Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Vân.

Tương tự, sáng cùng ngày, xã Thanh Oai cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 35 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi tại thôn Văn Quán, với tổng số tiền chi trả hơn 98 tỷ đồng.

Công tác chi trả được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác. Trước khi nhận kinh phí, các hộ dân được hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu đầy đủ thông tin về diện tích đất thu hồi, phương án bồi thường, hỗ trợ và các chế độ, chính sách liên quan.

Ghi nhận thực tế cho thấy, không khí tại các điểm chi trả diễn ra khẩn trương, nề nếp. Người dân chấp hành nghiêm các hướng dẫn, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình xác minh hồ sơ, nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ.

Các cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục nhận tiền bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định. Công tác chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương triển khai dự án và phối hợp tích cực với chính quyền trong công tác kiểm đếm, xác nhận hồ sơ cũng như bàn giao mặt bằng và đánh giá cao tinh thần phục vụ của cơ quan chức năng, các thủ tục được cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, chính xác.

Sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai theo đúng kế hoạch.

Ông Lê Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân cho biết đến hết ngày 20/6, xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 4.441 hộ dân, đạt 62,5% tổng số hộ thuộc diện thu hồi đất. Diện tích đã được phê duyệt đạt 388ha, tương đương 69,47% diện tích đất nông nghiệp cần giải phóng mặt bằng.

Trong những ngày tới, xã Hồng Vân tiếp tục triển khai chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội theo lịch đã công bố, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Theo ông Lê Tuấn Dũng, việc khẩn trương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân thuộc phạm vi thu hồi đất tại Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội không đơn thuần là thực hiện các thủ tục hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận, ổn định đời sống người dân và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Điều đáng ghi nhận là các đơn vị chức năng đã chủ động rà soát hồ sơ, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được tăng cường để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển chung của Thủ đô.

Công tác chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Việc công khai, minh bạch trong xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, được giải đáp kịp thời những thắc mắc, quyền và lợi ích hợp pháp được bảo đảm thì quá trình giải phóng mặt bằng sẽ diễn ra thuận lợi hơn, hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.

Dự án có quy mô khoảng 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường gồm Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Dự án được quy hoạch theo 4 phân khu chức năng gồm: Đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao. Đây được xem là một trong những dự án chiến lược nhằm hình thành cực tăng trưởng mới phía Nam Hà Nội, gắn phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng giao thông lớn của thành phố. Do đó, đây cũng là một trong những dự án đầu tiên được triển khai theo cơ chế đặc thù dành cho Thủ đô theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Đáng chú ý, nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của dự án đối với sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6.

Đối với các địa phương còn khó khăn về nhân lực, thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ để bảo đảm tiến độ chung.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ chi trả tại điểm chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng lưu ý các địa phương cần quan tâm công tác chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất.

Theo ông Vũ Đại Thắng, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, đời sống và phương thức lao động của người dân sẽ thay đổi lớn; do đó, các xã, phường cần chủ động xây dựng phương án phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với quy hoạch mới của khu vực.

Có thể khẳng định trong bối cảnh Hà Nội đang tập trung phát triển các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn, mỗi ngày chậm bàn giao mặt bằng đều đồng nghĩa với nguy cơ chậm tiến độ, đội vốn và bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Vì vậy, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quyết định thành công của Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững./.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ Khu Đô thị thể thao quốc tế Hà Nội hơn 9.000ha Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác này trước ngày 30/6/2026.

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