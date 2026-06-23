Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ, công chức tại Điểm phục vụ hành chính công

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ sau phản ánh của người dân liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội).

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố xác nhận sự việc người dân bức xúc về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Điểm phục vụ hành chính công khi thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân.

Vụ việc đã để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là đối với thân nhân, gia đình người có công.

Để kịp thời chấn chỉnh thái độ, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định nếu có vi phạm.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Các đơn vị báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả thực hiện trước ngày 5/7/2026.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, tối 22/6, đơn vị tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội của ông Vũ Huy liên quan đến việc thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trên văn bản ủy quyền nhận lương hưu tại Điểm phục vụ hành chính công.

Qua xác minh, ngày 22/6, ông Vũ Huy đến Điểm phục vụ hành chính công để thực hiện thủ tục chứng thực văn bản ủy quyền nhận lương hưu cho mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Hương, 99 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng.

Sau khi được hướng dẫn trao đổi trực tuyến với người được ủy quyền, bà Nguyễn Lan Hương - công chức Tư pháp được phân công thực hiện nhiệm vụ tại điểm hỗ trợ dịch vụ công, đã trao đổi với gia đình về tình trạng sức khỏe, khả năng nhận thức của người được ủy quyền và thông báo chưa đủ cơ sở để thực hiện chứng thực theo đề nghị của công dân.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực phải minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cho biết quá trình hướng dẫn được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, cách thức truyền đạt, giải thích của công chức thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự phù hợp, dễ gây hiểu lầm và phát sinh phản ánh trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Trung tâm đã chỉ đạo Điểm phục vụ hành chính công khẩn trương rà soát, xác minh vụ việc. Giám đốc điểm này đã trực tiếp liên hệ với gia đình công dân để trao đổi, lắng nghe phản ánh và giải thích các quy định pháp luật liên quan.

Đồng thời, Điểm phục vụ hành chính công đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện phương án hỗ trợ nhận thay lương hưu hằng tháng đối với trường hợp không còn minh mẫn, tỉnh táo theo quy định.

Theo báo cáo mới nhất, đại diện gia đình đã bày tỏ sự đồng thuận với nội dung giải quyết của lãnh đạo Điểm phục vụ hành chính công, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị của lãnh đạo và tập thể đơn vị; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc.

Sáng 23/6, lãnh đạo Điểm phục vụ hành chính công đã trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi và xin lỗi gia đình; đồng thời chỉ đạo tiếp nhận thủ tục hành chính tại nhà cho công dân.

Từ vụ việc trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố xác định đây là bài học kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, giao tiếp và ứng xử hành chính đối với người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế; đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử và văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm bảo đảm thực hiện đúng phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”./.

Hà Nội tiếp nhận trực tuyến 12 thủ tục hành chính, dịch vụ công từ 1/4/2026 Đáng chú ý, đối với 12 thủ tục hành chính này, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội không tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, ngoại trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.